Среди обломков Boeing в Эфиопии нашли "черные ящики" лайнера

Специалисты обнаружили среди обломков самолета параметрический и речевой самописцы с записью разговоров пилотов

Фото: AFP

Среди обломков Boeing в Эфиопии нашли "черные ящики" лайнера //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/64a/e3b/5c864ae3b8542.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/64a/e3b/5c864ae3b8542.jpg 2019-03-11T13:54:01+02:00 Другие страны Специалисты обнаружили среди обломков самолета параметрический и речевой самописцы с записью разговоров пилотов

На месте авиакатастрофы в центральной части Эфиопии, где днем ранее произошло крушение пассажирского лайнера Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines, были обнаружены оба черных ящика.

Как сообщили на странице авиаперевозчика в Twitter 11 марта, специалисты обнаружили среди обломков самолета параметрический и речевой самописцы с записью разговоров пилотов непосредственно перед катастрофой.

Скриншот

Тем временем на месте трагедии продолжается поисковая операция – ее участники собирают фрагменты лайнера, который при столкновении с землей полностью разрушился, и вывозят на идентификацию человеческие останки.

Напомним, что на борту самолета, потерпевшего крушение в воскресенье утром при выполнении рейса из Аддис-Абебы в Найроби, находились граждане 33 государств. Всего жертвами авиакатастрофы стали 157 человек, в том числе 149 пассажиров.

Как мы уже писали, американская авиастроительная корпорация Boeing уже выразила готовность оказать техническую помощь в связи с катастрофой самолета Boeing-737. Представители компании также выразили свои соболезнования семьям и близким погибших пассажиров и членов экипажа.

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