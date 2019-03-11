Среди обломков Boeing в Эфиопии нашли "черные ящики" лайнера
Специалисты обнаружили среди обломков самолета параметрический и речевой самописцы с записью разговоров пилотов
На месте авиакатастрофы в центральной части Эфиопии, где днем ранее произошло крушение пассажирского лайнера Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines, были обнаружены оба черных ящика.
Как сообщили на странице авиаперевозчика в Twitter 11 марта, специалисты обнаружили среди обломков самолета параметрический и речевой самописцы с записью разговоров пилотов непосредственно перед катастрофой.
Тем временем на месте трагедии продолжается поисковая операция – ее участники собирают фрагменты лайнера, который при столкновении с землей полностью разрушился, и вывозят на идентификацию человеческие останки.
Напомним, что на борту самолета, потерпевшего крушение в воскресенье утром при выполнении рейса из Аддис-Абебы в Найроби, находились граждане 33 государств. Всего жертвами авиакатастрофы стали 157 человек, в том числе 149 пассажиров.
Как мы уже писали, американская авиастроительная корпорация Boeing уже выразила готовность оказать техническую помощь в связи с катастрофой самолета Boeing-737. Представители компании также выразили свои соболезнования семьям и близким погибших пассажиров и членов экипажа.
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