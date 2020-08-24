Срочные суды, увольнения и допросы: в Беларуси расправляются с участниками протестов

Сегодня, 24 августа, власти Беларуси приступили к расправам с организаторами и участниками протестов, которые накануне собрали около 200 тысяч людей.

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С утра задержали и сразу назначили суд над сопредседателем стачечного комитета "Беларуськалия" Анатолием Бокуном. К вечеру ему уже объявили приговор. Ему выдали штраф на сумму 675 рублей (более 7 тысяч гривен) за участие в несанкционированном массовом мероприятии. После суда Бокуна отпустили, пишет правозащитный центр "Весна".

Также в Минске милиция задержала главу стачечного комитета Минского завода колесных тягачей Александра Лавриновича. Председатель стачкома "Гроднопромстроя", в свою очередь, получает угрозы от неизвестных. Она написала заявление в милицию.

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В Гомеле возбудили уголовное дело "за надругательство над государственными символами" против 23-летнего парня, который 16 августа красно-зеленый флаг на площади Ленина заменили бело-красно-белым. В МВД заявили, что государственный флаг "смяли и повесили на ограждение", а бело-красный символ якобы ни при чем.

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Лукашенко уволил посла Беларуси в Словакии, который поддержал протестующих. Впрочем, тот и сам писал заявление об увольнении. А вот сотрудника МИД Вячеслава Казаченка, вышедшего на пикет, чтобы высказать свою позицию из-за ситуации в стране, уволили по статье "в связи с грубым нарушением своих трудовых обязанностей". Также уволена поддержавшая его коллега Елена Копанева.

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В Следственный комитет на допрос вызвали нобелевского лауреата Светлану Алексиевич, которая стала членом президиума Кордионационного совета, созданного для передачи власти в Беларуси. Ее ждут 25 августа в 14:00 как свидетеля по уголовному делу, возбужденному по факту создания Координационного совета. По этому же делу завтра в СК вызвали бывшего министра культуры Беларуси Павла Латушко, который стал одним из членов Координационного совета оппозиции, сформированного сторонниками кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской.

Ранее 24 августа на проходной Минского тракторного завода ОМОН задержал соратников Тихановской Сергея Дылевского и Ольгу Ковалькову, также членов президиума Координационного совета. Задержанным вменяют незаконную организацию забастовок. О местонахождении задержанных оппозиционеров до сих пор ничего не известно. Еще одного из лидеров совета, юриста Лилию Власову, вызвали на допрос в СК.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях президент Беларуси Александр Лукашенко приказал закрыть бастующие предприятия и отметил: "Если кто-то не хочет работать – не надо. Мы их все равно не заставим, страна переживет". А вчера, в субботу, в Минске снова проходил многотысячный протест. Чтобы помешать собравшимся скандировать лозунги, по системе громкого оповещения на площади включили музыку советских лет.

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Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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