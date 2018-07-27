СМИ: Америка готовится нанести удар по Ирану

Австралия и Великобритания собирают разведданные для готовящейся атаки США по иранским ядерным объектам

Соединенные Штаты готовы атаковать иранские ядерные объекты, сообщил телеканал ABC. Высокопоставленные источники в австралийском правительстве утверждают, что удар может быть нанесен уже в следующем месяце.

При этом "определенную роль" в обозначении целей в Иране будут играть сотрудники австралийских оборонных ведомств и британских спецслужб. Как отмечается, австралийцы и британцы предоставляют США разведданные и анализ информации о ядерных объектах Исламской республике.

Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл не считает, что США готовятся к войне, и отрицает, что он лично, МИД, глава Минобороны или военное командование как-либо этому содействуют.

В то же время источники ABC утверждают, что ни на какой стадии конфронтации не будут принимать участие Канада и Новая Зеландия.

Напомним, что в результате конфронтации с Тегераном в мае этого год Дональд Трамп вывел США и ядерной сделки.

Кроме того, буквально через несколько дней после этого американский президент обвинил Иран в попытке установить господство на территории всего Ближнего Востока.