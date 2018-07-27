СМИ: Америка готовится нанести удар по Ирану

Сегодня, 11:12

Австралия и Великобритания собирают разведданные для готовящейся атаки США по иранским ядерным объектам

Фото: Flickr
Фото: Flickr

Соединенные Штаты готовы атаковать иранские ядерные объекты, сообщил телеканал ABC. Высокопоставленные источники в австралийском правительстве утверждают, что удар может быть нанесен уже в следующем месяце.

При этом "определенную роль" в обозначении целей в Иране будут играть сотрудники австралийских оборонных ведомств и британских спецслужб. Как отмечается, австралийцы и британцы предоставляют США разведданные и анализ информации о ядерных объектах Исламской республике.

Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл не считает, что США готовятся к войне, и отрицает, что он лично, МИД, глава Минобороны или военное командование как-либо  этому содействуют.

В то же время источники ABC утверждают, что ни на какой стадии конфронтации не будут принимать участие Канада и Новая Зеландия.

Напомним, что в результате конфронтации с Тегераном в мае этого год Дональд Трамп вывел США и ядерной сделки.

Кроме того, буквально через несколько дней после этого американский президент обвинил Иран в попытке установить господство на территории всего Ближнего Востока.
Австралия, Иран, США, Дональд Трамп, ближний восток
Источник:

ABC news

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие страны

Фото: Fotolia

Иран пригрозил США "последствиями" в случае выхода из ядерного соглашения

24 Апреля, 16:10

По мнению президента страны, Трамп не соблюдает соглашения

Другие страны

Фото: AFP

Выход США из ядерной сделки по Ирану может привести к войне - Макрон

5 Мая, 09:49

Трамп неоднократно критиковал договор с Ираном по атомной программе
Загрузка...

США

Иран ждут санкции США. Фото: из открытых источников

США начинают масштабную кампанию против Ирана

2 Июля, 19:26

Первая часть американских санкций в отношении Ирана будет восстановлена 6 августа

Другие страны

В Иране готовятся противостоять США. Фото: Fotolia

Иран готов воевать против США в Сирии

13 Июля, 11:33

Али Хаменеи также заявил, что террористы вернутся в Сирию, как только Иран и Россия оттуда уйдут

Другие страны

В Иране сделали заявление. Фото: Fotolia

Иран сделал заявление по намерению США выйти из ядерной сделки

3 Мая, 10:57

Тегеран рассматривает несколько вариантов ответов на возможный выход Вашингтона из соглашения

Другие страны

фото из открытых источников

Иран: США и Израиль хотят превратить регион в хаос

8 Июня, 13:34

Десятки тысяч иранцев приняли участие в антиизраильских митингах по всей стране
Загрузка...