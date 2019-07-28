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США хотят переговоров в Афганистане: талибы назвали свои условия

28 июля, 10:44

Талибы не будут вести переговоры пока в стране присутствуют иностранные войска

Фото: AFP

Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад заявил, что прямые переговоры между представителями афганских властей и движения "Талибан" начнутся после заключения соглашения между Вашингтоном и талибами.

"В Кабуле ходит много разговоров о межафганских переговорах. Хочу прояснить ситуацию: эти переговоры состоятся после того, как мы заключим наши собственные соглашения, — написал он на своей странице в Twitter. — Затем состоятся между „Талибаном" и многоуровневыми и высокоэффективными национальными переговорными группами, в состав которых войдут высокопоставленные члены правительства, видные представители политических партий, гражданского сообщества и женщин".

При этом, по информации Reuters, талибы не собираются вести прямые переговоры с афганским правительством до тех пор, пока не будет объявлено о выводе из страны иностранных войск.

Афганский министр по делам мира Абдул Салам Рахими заявил, что межафганские переговоры могут начаться в течение ближайших двух недель.

Напомним, мы сообщали, что талибы убили восьмерых сотрудников избирательной комиссии в Афганистане, где ранее в результате взрыва погибли более ста человек. Это случилось в день начала переговоров с США о завершении вооруженного конфликта.

Также ранее мы писали, что министерство обороны США подготовило план, предусматривающий вывод американских войск из Афганистана в предстоящие 3-5 лет . Пентагон обсудил этот план с союзниками в Европе, которые отреагировали в целом в позитивном ключе. Так, предлагается в ближайшие месяцы сократить вдвое численность контингента США в Афганистане, которое составляет 14 тысяч военнослужащих.


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Тег Афганистан, США, переговоры, талибы

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