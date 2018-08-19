Тегеран обвинил США в подготовке переворота в Иране

Тегеран резко отреагировал на создание специальной группы по Ирану в американском Госдепе

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что США создали в Госдепартаменте инициативную группу с целью подготовки госпереворота в стране. Об этом глава иранской дипломатии написал в воскресенье на своей странице в Twitter.

"65 лет назад США свергли избранное народом демократическое правительство Мосаддыка, восстановив диктатуру и подчинив иранцев на следующие 25 лет. Теперь инициативная группа [в Госдепартаменте] планирует осуществить то же самое путем давления, дезинформации и демагогии. У нее ничего не выйдет", – говорится в заявлении главы МИД Ирана.

Отметим, 16 августа Госдепартамент США объявил, что принял решение создать группу для координации своей политики в отношении Ирана. Ее работой будет руководить Брайан Хук, который станет спецпредставителем США по Ирану.

По словам госсекретаря США Майкла Помпео, группа будет отвечать за взаимодействие США со странами, которые разделяют американские оценки угрозы, исходящей от Ирана.

Напомним, в мае 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения по иранскому атому и обещал не только вернуть старые, но и ввести новые санкции.

Первая часть американских санкций возобновила действие в ночь на 7 августа, эти ограничительные меры охватили автомобилестроительный сектор Ирана, куплю–продажу золота и ряда металлов. Оставшиеся санкции вступят в силу 5 ноября.

В свою очередь президент Ирана Хасан Рухани отказался считать сделку ничтожной и заявил, что продолжит придерживаться договоренностей с пятеркой посредников без Вашингтона.

Другие участники сделки – Россия, Китай, Франция, Германия и Великобритания – не одобрили выход США из СВПД и остались приверженными прежним договоренностям.

Евросоюз ввел в действие европейский блокирующий регламент, который объявляет недействительными на своей территории экстерриториальные санкции США в отношении Ирана, запрещает европейским компаниям их выполнять, а также запрещает исполнение любых решений иностранных судов, принятых на основании этих санкций.