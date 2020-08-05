США и Канада готовы оказать Ливану необходимую помощь в связи со взрывом в Бейруте

Соединенные Штаты Америки готовы оказать помощь Ливану в связи со взрывом в порту Бейрута и ждут результатов расследования. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Майкла Помпео, пишет ТАСС.

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"Я хотел бы передать мои глубокие соболезнования всем тем, кто сегодня пострадал в результате мощного взрыва в порту Бейрута. Мы пристально следим за ситуацией и готовы помочь народу Ливана в то время, как он оправляется от этой ужасной трагедии", — сказал он.

"Мы понимаем, что правительство Ливана продолжает расследовать причину взрыва, и с нетерпением ждем результатов этого расследования", — добавил Помпео.

Власти Канады готовы оказать Ливану необходимую помощь в связи со взрывом в Бейруте. Об этом во вторник сообщил канадский премьер-министр Джастин Трюдо в своем Twitter.

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"Совершенно трагические новости приходят из Бейрута, — написал он. — Мы думаем о вас и готовы оказать любую помощь, какую сможем". Глава правительства также выразил соболезнования родным погибших и пострадавших.

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Мощный взрыв прогремел во вторник в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана. Взрывная волна сотрясла жилые кварталы ливанской столицы. Обрушились фасады нескольких зданий, расположенных поблизости от порта, повреждены жилые дома и офисы. По последним данным, в результате взрыва погибли 73 человека, более 3,7 тыс. пострадали.

Между тем, столица Ливана Бейрут объявлена районом стихийного бедствия после мощного взрыва в морском порту. Об этом говорится в заявлении по итогам экстренного заседания Высшего Совета обороны Ливана.

Видео: Reuters

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