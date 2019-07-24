США и Турция не смогли договориться по Сирии: Анкара готовит военную операцию

В Сирии возросла террористическая угроза для нацбезопасности Турции, утверждают в Анкаре

Фото: Getty Images

Турция и США не достигли соглашения в вопросе создания зоны безопасности на севере Сирии, этот вопрос обсуждался на текущей неделе в ходе визита в республику американской межведомственной делегации во главе со спецпредставителем США по Сирии Джеймсом Джеффри. Об этом сообщил в среду министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Турция не договорилась с Соединенным Штатами о том, какова будет глубина (предполагаемой) зоны безопасности, кто ее будет контролировать. Также не был согласован вопрос вывода (курдских формирований) "Сил народной самообороны" с этой территории", - отметил он.

По словам главы МИД Турции, "в Сирии возросла террористическая угроза для нацбезопасности страны, в связи с чем терпение Турции заканчивается".

"По этой причине мы стали проводить подготовку к началу новой операции", – добавил Чавушоглу, не уточнив, когда именно началась подготовка к возможной операции.

Анкара на протяжении последних месяцев перебрасывает военную технику к границам с Сирией.

Ранее сообщалось, что Россия продолжает бомбить Сирию: снова гибнут десятки мирных людей.

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