США и Турция провели учения в Черном море
Военные корабли двух стран провели совместные учения
Американские и турецкие военные корабли провели совместные учения в Черном море. Об этом накануне сообщило минобороны Турции.
"Эсминец 6-го флота США USS Ross, военные корабли ВМС Турции: нефтетанкер TCG YB.KudretGungor, фрегат TCG Turgutreis и морской патрульный самолет P-235 провели учения в Черном море", – говорится в сообщении.
Отметим, эсминец ВМС США USS Ross DDG71 вошел в акваторию Черного моря в середине апреля.
Как сообщалось, в Эстонии начинаются масштабные трехнедельные учения Сил обороны "Весенний шторм" с участием украинских военнослужащих.
В трехнедельных учениях примут участие больше девяти тысяч человек из тринадцати стран. Они будут отрабатывать на разных уровнях приемы синхронизации планов боевых действий, сотрудничество в управлении, повышение готовности к выполнению тактических задач. В учениях задействуют сотни единиц техники – бронетранспортеры, боевые корабли, самолеты и вертолеты ВВС Эстонии и союзников, а также боевые машины пехоты и танки.
В "Весеннем шторме" участвуют военнослужащие Бельгии, Великобритании, Германии, Грузии, Канады, Латвии, Литвы, Польши, США, Украины, Финляндии, Франции и Эстонии.
Напомним, что 17 апреля стартовали международные военные учения НАТО Eager Leopard("Крадущийся леопард"), в которых примут участие порядка 650 военных из Чехии, Нидерландов, Германии и Норвегии. Боевая группа должна провести три этапа учений, в ходе которых отработать действия при обороне и нападении.
Кроме этого, в Мариуполе бойцы полицейского спецназа КОРД провели учения, в ходе которых отработали тактику освобождения детей, захваченных в заложники террористами.
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