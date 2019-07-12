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"США играют с огнем": Пекин угрожает Вашингтону санкциями из-за танков

12 июля, 14:53

Китай выразил готовность действовать в ответ на решение США поставить Тайваню вооружения

M1A1 Abrams
M1A1 Abrams. Фото: Flickr

Если Америка продаст Тайваню вооружения, Китай наложит санкции на компании, причастные к этой сделке, предупредили в министерстве иностранных дел КНР.

"Для защиты национальных интересов, китайская сторона введет санкции в отношении американских предприятий, имеющих отношение к поставкам вооружений Тайваню", — гласит опубликованное 12 июля коммюнике.

Дипломаты назвали поставки вооружений Тайваню серьезным нарушением "основополагающих норм международного права и международных отношений", принципа "одного Китая" а также "суверенитета и национальной безопасности КНР".

Кроме того, глава дипведомства Ван И заявил, что Пекин выступает против каких-либо контактов США с Тайванем.

"Тайваньский вопрос является внутренним делом Китая и не может быть подвергнут никакому иностранному вмешательству. Мы настоятельно призываем США осознать серьезность тайваньского вопроса, соблюдать принцип одного Китая и не играть с огнем по вопросу Тайваня", – заявил он.

В прошлом месяце США заявили о решении продать Тайваню 108 танков M1A2 Abrams, 250 переносных зенитно-ракетных комплексов FIM-92 Stinger и сопутствующее оборудование на 2,2 млрд долларов.

Мы также писали, что Тайбей ожидает ответа на заявку о приобретении 66 истребителей F-16 и противотанковых ракетных комплексов – 1240 BGM-71 TOW и 409 Javelin.

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Тег Китай, США, Тайвань, оружие, вооружения, Javelin, f-16, Abrams

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Источник:

ТАСС

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