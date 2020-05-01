США известно о судьбе Ким Чен Ына – Трамп

Лидер КНДР не появлялся на публике с 11 апреля

Соединенным Штатам Америки известно о том, что именно произошло с лидером КНДР Ким Чен Ыном, но озвучивать подробности об этом они не могут. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, который уже несколько раз пожелал всего доброго Ким Чен Ыну.

"Я понимаю, что происходит, я просто не могу сейчас говорить о Ким Чен Ыне. Я просто надеюсь, что все будет хорошо. Но я понимаю ситуацию очень хорошо", — заметил глава США.

Напомним, что лидер КНДР не появлялся на публике с 11 апреля. Потом впервые за годы своего правления он не принял участия в торжественной церемонии в Кымсусанском дворце Солнца, которая состоялась 15 апреля по случаю 108-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена.

Реклама

Отсутствие в рядах руководства Северной Кореи на главный национальный праздник породило слухи о возможной болезни или даже смерти Ким Чен Ына.

В тренде Европа выходит из карантина: ВОЗ сделала важное заявление

Позже телекомпания CNN со ссылкой на источник в американской администрации выступила с утверждением, что в Вашингтоне изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына после якобы перенесенной им хирургической операции. Трамп позднее заявил, что, информация СМИ не соответствует действительности.

Южнокорейские власти также указывали на отсутствие данных о заболевании Ким Чен Ына, а в МИД КНР усомнились в источнике информации СМИ.

26 апреля, телевидение КНДР сообщило о встрече лидера Северной Кореи с рабочими крупнейшей стройки последних лет в городе Самчжиен. Северокорейский диктатор Ким Чен Ын якобы ранее не появлялся на публике, так как работал с документами.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама