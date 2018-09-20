США, КНДР и Южная Корея могут начать диалог в трехстороннем формате – спецпредставитель

КНДР на саммите подтвердила приверженность денуклеаризации, и теперь всем заинтересованным сторонам предстоит сделать конкретные шаги в этом направлении

Саммит лидеров КНДР и Южной Кореи открывает путь для трехсторонних переговоров с участием США. Об этом заявил в пресс-центре в Сеуле четверг спецпредставитель Республики Корея по КНДР Ли Ду Хун.

"Можно сказать, что достигнутые на саммите договоренности открывают путь для трехстороннего диалога [Пхеньяна, Сеула и Вашингтона]", - подчеркнул он. В то же время Ли Ду Хун оговорился, что этому будут предшествовать активные консультации Сеула и Вашингтона, в том числе предстоящая на следующей неделе встреча президентов Южной Кореи и США.

Спецпредставитель подчеркнул, что КНДР на саммите подтвердила приверженность денуклеаризации, и теперь всем заинтересованным сторонам предстоит сделать конкретные шаги в этом направлении. "Всем нам необходимо ускорить шаги в этом направлении", - резюмировал он.

Напомним, ранее разведка США заявила, что несмотря на шаги в сторону денуклеаризации, КНДР продолжает разработку современного ядерного оружия.

Как известно, 12 июня в Сингапуре прошла первая в истории встреча на высшем уровне между США и КНДР. Трамп и Ким Чен Ын по итогам переговоров подписали совместный документ. В нем Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а США обязались в ответ предоставить ему гарантии безопасности.

Также сообщалось, что глава Северной Кореи Ким Чен Ын готовит "подарок" для Трампа, потому что хочет завершить денуклеаризацию до конца президентского срока главы Белого дома.