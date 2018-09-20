США, КНДР и Южная Корея могут начать диалог в трехстороннем формате – спецпредставитель

Сегодня, 06:11

КНДР на саммите подтвердила приверженность денуклеаризации, и теперь всем заинтересованным сторонам предстоит сделать конкретные шаги в этом направлении

Переговоры продолжаются. Фото: AFP
Переговоры продолжаются. Фото: AFP

Саммит лидеров КНДР и Южной Кореи открывает путь для трехсторонних переговоров с участием США. Об этом заявил в пресс-центре в Сеуле четверг спецпредставитель Республики Корея по КНДР Ли Ду Хун.

"Можно сказать, что достигнутые на саммите договоренности открывают путь для трехстороннего диалога [Пхеньяна, Сеула и Вашингтона]", - подчеркнул он. В то же время Ли Ду Хун оговорился, что этому будут предшествовать активные консультации Сеула и Вашингтона, в том числе предстоящая на следующей неделе встреча президентов Южной Кореи и США.

Спецпредставитель подчеркнул, что КНДР на саммите подтвердила приверженность денуклеаризации, и теперь всем заинтересованным сторонам предстоит сделать конкретные шаги в этом направлении. "Всем нам необходимо ускорить шаги в этом направлении", - резюмировал он.

Напомним, ранее разведка США заявила, что несмотря на шаги в сторону денуклеаризации, КНДР продолжает разработку современного ядерного оружия.

Как известно, 12 июня в Сингапуре прошла первая в истории встреча на высшем уровне между США и КНДР. Трамп и Ким Чен Ын по итогам переговоров подписали совместный документ. В нем Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а США обязались в ответ предоставить ему гарантии безопасности.

Также сообщалось, что глава Северной Кореи Ким Чен Ын готовит "подарок" для Трампа, потому что хочет завершить денуклеаризацию до конца президентского срока главы Белого дома.
США, КНДР, южная корея
Источник:

ТАСС

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