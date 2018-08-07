США: КНДР не предприняла необходимых шагов для денуклеаризации

Сегодня, 15:59

Власти не действуют не взирая на на договоренности между президентом США и лидером КНДР

Фото: AFP
Фото: AFP

Власти Северной Кореи не предприняли достаточных шагов для денуклеаризации, не взирая на на договоренности между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, пишет Fox News.

"Северная Корея не предприняла шагов, которые, по нашему мнению, необходимы для того, чтобы провести денуклеаризацию", – сказал он.

Ранее министру иностранных дел КНДР Ли Ен Хо передали письмо президента США Дональда Трампа, адресованное лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну. 

Данное письмо Трампа стало ответом на письмо Ким Чен Ына от 1 августа, полученное президентом США. В Белом доме ранее отмечали, что между президентом США и лидером КНДР происходит "обмен корреспонденцией", что является развитием их встречи в Сингапуре. По словам пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, целью переписки является продвижение обязательств обеих стран "в рамках совместного американо-северокорейского заявления".

Как известно, в середине июля президент США Дональд Трамп получил письмо от лидера КНДР Ким Чен Ына, в котором он высказывает веру в "новое будущее" между Северной Кореей и Соединенными Штатами и надежду на "практические действия".
США, КНДР, ядерное оружие, Болтон

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