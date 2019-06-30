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США не будут применять санкции против Турции из-за российских С-400 – Эрдоган

30 июня, 02:07

Эрдоган встретился с президентом США Дональдом Трампом

Фото: AFP

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил убеждение, что Соединенные Штаты не будут вводить санкции против Турции. Речь идет о высказывании ранее американцами предостережения относительно возможного ответа Вашингтона на приобретение Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 "Триумф".

Об этом Эрдоган заявил в субботу, 29 июня, после встречи с президентом США Дональдом Трампом, состоявшейся на полях саммита Большой двадцатки (G20) в японском городе Осака, пишет DW.

"Он (Дональд Трамп. – Ред.) лично мне пообещал, что этого (введения Соединенными Штатами санкций против Турции. – Ред.) не произойдет", - рассказал Эрдоган.

Ранее американский президент заверил, что Вашингтон и Анкара ведут переговоры относительно турецкого-российского контракта, ища "различные решения" этой проблемы. Впрочем, американский президент однозначно не исключал применения санкций против Турции в случае приобретения турками российских ЗРК.

В то же время Трамп вспомнил и то, что его предшественник Барак Обама "очень несправедливо" вел себя с Турцией, отказавшись продать турецкой стороне американские комплексы противовоздушной обороны Patriot.

Недавно Вашингтон таки предложил Анкаре свои ЗРК Patriot. Однако это предложение отклонил Эрдоган, указав, что ее условия не такие хорошие, как условия российской стороны. Первые русские батареи ЗРК С-400 должны прибыть в Турцию уже скоро.

Как сообщалось, в ответ на планы Турции закупить у России зенитные ракетные системы С-400 США могут ввести против Анкары санкции.

Мы уже писали о том, что госдепартамент США пригрозил Анкаре "весьма реальными и крайне негативными последствиями" поставок российских зенитных ракетных систем С-400 в Турцию.

Также ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара направила военный персонал в Россию для прохождения обучения эксплуатации зенитных ракетных систем С-400. 

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Тег Россия, США, Турция, закупки, Эрдоган, с-400

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