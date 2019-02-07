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США хотят, чтобы Мадуро улетел из Венесуэлы в Россию

Сегодня, 22:39

Соединенные Штаты уже неоднократно высказывали свою позицию по поводу правления Мадуро и не считают нужным присоединяться к международной группе

Фото: AFP
США хотят, чтобы Мадуро улетел из Венесуэлы в Россию //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/999/243/5c4999243f04f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/999/243/5c4999243f04f.jpg Другие страны Соединенные Штаты уже неоднократно высказывали свою позицию по поводу правления Мадуро и не считают нужным присоединяться к международной группе

Соединенные Штаты не заинтересованы в том, чтобы присоединяться к международной контактной группе (МКГ) по Венесуэле, которую в четверг проводят в столице Уругвая, Монтевидео. Об участии в ней заявили Германия, Испания, Франция Италия, Нидерланды, Португалия, Швеция, Великобритания, Боливия, Коста-Рика, Эквадор, а также инициаторы ее созыва — Уругвай и Мексика. Представители венесуэльских оппозиции и властей во встрече участия не принимают.

Как заявил в четверг спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс во время брифинга для журналистов, США рассчитывают на то, что участники МКГ займут ту же позицию, что и Вашингтон.

"Я не думаю, что мы когда-либо будем заинтересованы в присоединении к контактной группе, потому что мы не считаем, что это верный путь. Я рассчитываю, что члены контактной группы займут ту же позицию, что и Соединенные Штаты, которая заключается в донесении до Мадуро сигнала о том, что настало время прекратить времена диктатуры в Венесуэле", — отметил Абрамс.

Кроме того, Соединенные Штаты настаивают на том, чтобы Николас Мадуро сложил полномочия президента и уехал из Венесуэлы, к примеру на Кубу или в Россию. 

"Я думаю, лучше для перехода к демократии в Венесуэле, чтобы Мадуро был за пределами страны. Несколько государств, по моему мнению, будут готовы принять его… У него есть друзья в таких местах, как Куба и Россия", — отметил Абрамс.

Ранее Соединенные Штаты призвали страны Южной Америки оказать помощь протестующим в Венесуэле. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео.

На данный момент провозгласивший себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы Хуан Гуайдо заручился поддержкой Евросоюза, 15 стран-членов Организации американских государств, США, Канады, Израиля и многих других государств, включая Украину.

Напомним, что генерал Военно-воздушных сил Венесуэлы Франсиско Эстебан Янес Родригес признал лидера оппозиции Хуана Гуайдо исполняющим обязанности президента страны. 

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Тег Венесуэла, кризис, протесты, Мадуро, Гуайдо

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ТАСС

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