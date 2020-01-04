США открыли новую главу, что равносильно началу войны – постпред Ирана в ООН

«Это была военная акция со стороны Соединенных Штатов, направленная против иранского народа», - заявил Маджид Тахт-Раванчи

Видео: Reuters

Иран приравнивает к началу войныоперацию США по устранению командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани. Об этом заявил в интервью телекомпании CNN постоянный представитель Исламской Республики Иран при ООН Маджид Тахт-Раванчи.

Видео: Reuters

Ему был задан вопрос, считает ли Тегеран ликвидацию Сулеймани объявлением войны со стороны США. "На самом деле это была военная акция со стороны Соединенных Штатов, направленная против иранского народа", — ответил дипломат и напомнил о том, что Вашингтон с мая 2018 года в одностороннем порядке ведет экономическую войну с Ираном. "Они (американцы —Ред.) проводят политику оказания максимального давления и оказывают сильное экономическое давление на иранский народ. Это продолжалось до сего момента, но прошлой ночью они открыли новую главу", — заявил Тахт-Раванчи.

"Они открыли новую главу, что равносильно началу войны против Ирана", — добавил он.

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Напомним, что 63-летний генерал-лейтенант Аль-Кудс Касем Сулеймани был убит на рассвете 3 января под Багдадом, куда он прибыл для встречи с командирами иракской милиции, – беспилотник подорвал два автомобиля, в которых, кроме Сулеймани, находился также заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака Абу Махди аль-Мухандис. Место иранского военачальника уже занял его заместитель бригадный генерал Исмаил Каани.

Духовный лидер Исламской республики аятолла Али Хаменеи осудил убийство командира иранского спецназа и пообещал отомстить тем, кто за этим стоит. Хаменеи также объявил трехдневный общенациональный траур. А президент Хасан Рухани обещал отреагировать на случившееся "более ожесточенным противостоянием" Америке.

Пентагон уже взял ответственность за ликвидацию, отметив, что операция проводилась по указанию президента США Дональда Трампа. Непосредственной причиной удара считается попытка штурма американского посольства в Багдаде, предпринятая 31 декабря, ответственность за которую США возложили на Тегеран.

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