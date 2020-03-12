США отправили в Великобританию стратегические бомбардировщики: подробности

На авиабазе Фэрфорд на юге Великобритании совершили посадку три стратегических бомбардировщика-невидимки ВВС США B-2 Spirit, способных нести ядерное оружие.

Об этом заявили британские авиационные ресурсы.

По их информации, один из бомбардировщиков после трансатлантического перелета с позывным MISTY11 прибыл в Великобританию непосредственно с авиабазы стратегической авиации ВВС США в штате Миссури Уайтмен. Еще два B-2 Spirit с позывными MISTY12 и 13 были переведены в четверг вечером в Англию с авиабазы Лажеш на португальских Азорских островах в Восточной Атлантике, куда они прибыли еще в понедельник.

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Заметим, что стратегические бомбардировщики-невидимки B-2 Spirit направлены в Европу для проведения тренировочных полетов на этом театре военных действий.

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Напомним, что Военно-воздушные силы США могут задействовать старые модели стратегических бомбардировщиков, такие как B-52 Stratofortress, чтобы переоборудовать их для запуска гиперзвукового оружия.

Ранее появилось видео запуска двигателей стратегического бомбардировщика ВВС СШАB-52 Stratofortress необычным способом – при помощи пороховых стартеров.

Запуск бомбардировщика

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