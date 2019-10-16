США отреагировали на военную операцию Турции в Сирии

Вместе с Помпео в Турцию поедет и Пенс

/ Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп объявил, что вице-президент Майк Пенс и госсекретарь Майк Помпео в среду, 16 октября, направятся в Турцию из-за обстановки в Сирии. Об этом сообщил телеканал CBS.

Телеканал отмечает, что на вице-президента США и госсекретаря будет возложена задача добиваться прекращения огня на севере Сирии и достичь соглашения между Турцией и курдскими силами.

При этом, как в свою очередь отметила пресс-служба Белого дома, президент также затронул вопрос объявленных накануне ограничительных мер против Турции. По словам Трампа, "мы (США, – ред.) очень жестокие с Турцией", а введенные санкции являются "сильнейшими".

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Отметим, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не откажется от военной операции "Источник мира" и доведет ее до завершения, так как существует реальная угроза терроризма, исходящая с северо-востока Сирии.

Эрдоган также заявил, что партнеры Турции по НАТО должны помогать Анкаре бороться против терроризма.

Эрдоган объявил 9 октября о начале новой трансграничной операции "Источник мира" в Сирии.

После этого президент США Дональд Трамп приказал вывести американских военных из Сирии, чтобы не допустить их участия в боях между турецкой армией и подразделениями курдов.

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