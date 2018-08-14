США ответили Эрдогану на обвинения в обвале курса турецкой лиры

За несколько дней валюта потеряла более 20% своей стоимости

Обвал курса турецкой лиры свидетельствует о наличии фундаментальных экономических проблем в Турции. Об этом заявил советник Белого дома по экономике Кевин Хессет, передает Reuters.

"Мы следим за ситуацией очень внимательно. Министр финансов Стивен Мнучин следит за ней очень внимательно", – сказал Хессет.

По его словам, введенные президентом Трампом двойные тарифы на турецкие металлы составляют "крошечную долю" ВВП Турции, а поэтому падение курса национальной валюты свидетельствует о наличии фундаментальных экономических проблем в стране.

"Когда страна теряет связь с либеральной демократией, тогда вы не знаете, что будет дальше с экономикой, и я думаю, что существует большая неопределенность", – добавил Хассетт.

Турецкая лира потеряла 20% своей стоимости против доллара с пятницы после решения США удвоить тарифы на импорт стали и алюминия.

Центробанк Турции в понедельник ввел меры на рынке иностранных валют для спасения лиры, которая установила новый рекорд падения.

За этот год турецкий лира уже потеряла 40% своей стоимости, в основном из-за волнения о расширении президентского влияния на экономику и конфликт с Соединенными Штатами.

Ранее президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о намерениях США нанести Анкаре удар "в спину".

Напомним, что из-за введенных санкций международное агентство Fitch снизило кредитные рейтинги Турции.