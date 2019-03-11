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США пересекли черту допустимого в заявлениях о покупке С-400 – правящая партия Турции

Сегодня, 13:01

В Турции напомнили, что к покупке Грецией систем С-300 США относятся нормально

Фото: Википедия
Фото: Википедия.
США пересекли черту допустимого в заявлениях о покупке С-400 – правящая партия Турции //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/eea/247/5c7eea247a07e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/eea/247/5c7eea247a07e.jpg Другие страны В Турции напомнили, что к покупке Грецией систем С-300 США относятся нормально

Соединенные Штаты вышли за рамки допустимого в своих комментариях касательно приобретения Анкарой у России зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом заявил в понедельник Омер Челик, пресс-секретарь Партии справедливости и развития, которую возглавляет президент Турции Тайип Эрдоган.

"Те, кто нам не продали (зенитные ракетные комплексы) "Пэтриот" делают неверные заявления по теме нашего приобретения С-400, – сказал он. – С-400 призваны обеспечить наши нужды для защиты воздушного пространства. И их заявления на эту тему уже пересекли черту допустимого".

Челик также обвинил США в политике двойных стандартов.

"Почему к покупке Грецией систем С-300 относятся нормально? Подобное отношение к Турции указывает на двойные стандарты", - отметил пресс-секретарь партии Эрдогана.

На прошлой неделе представители Пентагона и Госдепа заявили, что Турция столкнется с "серьезными последствиями" в военных отношениях между Вашингтоном и Анкарой, если получит С-400. Более того, сделка между Анкарой и Москвой может привести к пересмотру участия Анкары в программе создания истребителя пятого поколения F-35, отказу от других потенциальных сделок в сфере вооружений в будущем, а также санкциям в соответствии с Законом США "О противодействии противникам Америки посредством санкций".

Несмотря на столь серьезные угрозы из Вашингтона президент Турции Тайип Эрдоган 6 марта вновь напомнил, что "приобретение С-400 у России является завершенным делом". Турецкий лидер также рассказал о возможности рассмотреть в дальнейшем покупку ЗРС С-500. Кроме того, 9 марта Эрдоган подчеркнул, что "покупка С-400 никак не связана с безопасностью НАТО, США или (истребителями) F-35", которые республика рассчитывает получить у Вашингтона.

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Тег США, Турция, с-400

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ТАСС

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