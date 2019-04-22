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США подтвердили гибель американцев в терактах на Шри-Ланке

Сегодня, 02:45

США выражают глубочайшие соболезнования семьям и друзьям погибших

Фото: AFP

США осуждают террористические нападения на Шри-Ланке, говорится в сообщении госдепа госсекретаря США Майка Помпео.

"Соединенные Штаты самым решительным образом осуждают террористические нападения на Шри-Ланке в пасхальное утро. Нападения на ни в чем не повинных людей, собирающихся в местах поклонения или наслаждающихся праздничной трапезой, являются оскорблением всеобщих ценностей и свобод, которыми мы дорожим, и еще раз демонстрируют жестокий характер радикальных террористов, единственная цель которых состоит в том, чтобы угрожать миру и безопасности", - следует из заявления.

Также в сообщении подтверждается, что среди погибших были граждане США.

"Хотя многие детали нападений все еще появляются, мы можем подтвердить, что среди убитых было несколько граждан США. Посольство США неустанно работает, чтобы оказать посильную помощь американским гражданам, пострадавшим от нападений и их семьям", - отмечает Помпео.

Согласно сообщению, США выражают "глубочайшие соболезнования семьям и друзьям погибших и желают скорейшего выздоровления всем пострадавшим".

"Мы поддерживаем правительство и народ Шри-Ланки в их борьбе с насильственным экстремизмом и предлагаем свою помощь в их усилиях по привлечению виновных к ответственности", – подчеркивает госсекретарь США.

На Шри-Ланке в воскресенье произошло восемь взрывов. Объектами атаки стали дорогие отели в столице страны Коломбо и ее окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа.

Напомним, что объектами атаки стали три элитных отеля в столице Шри-Ланки (Cinnamon Grand, Shangri-La и Kingsbury) и три церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. Взрывы произошли 21 апреля – в день празднования католиками Пасхи.


Как мы уже писали, по последним данным число погибших составляет 217 человек. Кроме того, еще около пяти сотен пострадали.

По предварительным данным украинского МИД, граждан страны среди жертв либо потерпевших нет – украинским дипломатам об этом не сообщали.

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Тег США, Шри-Ланка, взрывы, теракты

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Источник:

Интерфакс-Украина

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