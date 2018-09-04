США предупредили Асада о "быстром ответе" за новое применение химоружия

В Белом доме заверили, что ответ будет практически молниеносным и последует не только от США, но и от их союзников

Если США посчитают, что президент Сирии Башар Асад решил применить химическое оружие против своих оппонентов или мирного населения в Сирии, то и Америка, и ее союзники дадут быстрый и решительный ответ на эти действия. Об этом говорится в сообщении Белого дома, опубликованном во вторник.

"Наша позиция заключается в том, что если президент Башар Асад решит вновь использовать химическое оружие, то США и наши союзники ответят быстро и решительно.

Президент Трамп предупреждал, что подобная атака станет причиной безрассудной эскалации конфликта, поставит под угрозу несколько сотен тысяч жизней. США продолжат неустанную работу с союзниками по поиску дипломатического решения конфликта в Сирии", – говорится в пресс-релизе.

Кроме того, глава дипломатии ЕС Федерика Могерини по итогам телефонного разговора со спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой заявила, что военная операция в сирийском Идлибе приведет к эскалации конфликта во всем регионе.

"Военная атака на Идлиб поставила бы под угрозу жизнь более трех миллионов мирных жителей, проживающих в регионе, и привела бы к новой гуманитарной катастрофе. Любое применение химического оружия может иметь разрушительные гуманитарные последствия. Более того, полномасштабная военная операция в провинции Идлиб приведет к эскалации и без того опасного конфликта в нестабильном регионе", – говорится в заявлении Могерини.

По ее словам, необходимо избежать эскалации в Идлибе, иначе "виновные за это будут нести ответственность перед своими народами и историей". Могерини подчеркнула, что только политический процесс может привести к мирному урегулированию конфликта.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Иран совершат "серьезную гуманитарную ошибку" в Сирии, если допустят наступление правительственных сил на последний оплот вооруженной оппозиции – провинцию Идлиб.

В свою очередь в Кремле ответили Трампу, что сирийские вооруженные силы Башара Асада готовятся к решению проблемы Идлиба, который до сих пор находится под контролем оппозиции.