США призвали соседей Венесуэлы помочь протестующим в стране
Помпео уверен, что страны Южной Америки окажут сильное влияние на Мадуро
США призвали страны Южной Америки оказать помощь протестующим в Венесуэле. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео.
"Я уверен, что в ближайшие дни и недели они (народ Венесуэлы – ред.) продолжат протестовать, выходить на улицы, и их желания будут учтены. Мы делаем все возможное, чтобы страны региона помогли нам в этом", – сказал он.
Также Помпео уверен, что страны Южной Америки "окажут сильное влияние" на Мадуро, "скоро наступит день", когда Мадуро "осознает, что у него больше нет больше материально ощутимой поддержки венесуэльского народа", а военнослужащие республики признают, что Венесуэле необходимо "двигаться вперед".
Ранее мы писали о том, что группа Лимы выступила в поддержку временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо и призывает обеспечить свободный доступ гуманитарной помощи в страну.
Как сообщалось, уже десять стран ЕС приняли решение по признанию Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Запад отмечает, что серьезно рассчитывает на временного главу государства по разрешению кризиса.
В свою очередь, действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро отверг призыв стран Европы провести перевыборы и угрожавших в противном случае признать главой государства лидера оппозиции Хуана Гуайдо, провозгласившего себя временным президентом 23 января на фоне протестов. В его поддержку уже высказались США, Канада и ряд латиноамериканских стран, позднее к ним присоединился Израиль, а 28 января – Австралия.
В поддержку Мадуро высказались Россия, Беларусь, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Северная Корея и Турция.
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