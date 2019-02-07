США призвали соседей Венесуэлы помочь протестующим в стране

Помпео уверен, что страны Южной Америки окажут сильное влияние на Мадуро

Фото: AFP

США призвали соседей Венесуэлы помочь протестующим в стране //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/038/b42/5c5038b4285c5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/038/b42/5c5038b4285c5.jpg 2019-02-07T07:33:00+02:00 Другие страны Помпео уверен, что страны Южной Америки окажут сильное влияние на Мадуро

США призвали страны Южной Америки оказать помощь протестующим в Венесуэле. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео.

"Я уверен, что в ближайшие дни и недели они (народ Венесуэлы – ред.) продолжат протестовать, выходить на улицы, и их желания будут учтены. Мы делаем все возможное, чтобы страны региона помогли нам в этом", – сказал он.

Также Помпео уверен, что страны Южной Америки "окажут сильное влияние" на Мадуро, "скоро наступит день", когда Мадуро "осознает, что у него больше нет больше материально ощутимой поддержки венесуэльского народа", а военнослужащие республики признают, что Венесуэле необходимо "двигаться вперед".

Ранее мы писали о том, что группа Лимы выступила в поддержку временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо и призывает обеспечить свободный доступ гуманитарной помощи в страну.

Как сообщалось, уже десять стран ЕС приняли решение по признанию Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Запад отмечает, что серьезно рассчитывает на временного главу государства по разрешению кризиса.

В свою очередь, действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро отверг призыв стран Европы провести перевыборы и угрожавших в противном случае признать главой государства лидера оппозиции Хуана Гуайдо, провозгласившего себя временным президентом 23 января на фоне протестов. В его поддержку уже высказались США, Канада и ряд латиноамериканских стран, позднее к ним присоединился Израиль, а 28 января – Австралия.

В поддержку Мадуро высказались Россия, Беларусь, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Северная Корея и Турция.

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