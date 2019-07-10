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США снова предупредили Турцию о последствиях приобретения С-400 у РФ

10 июля, 00:40

Если Турция получит С-400, то она может столкнуться с негативными последствиями от США

Фото: Википедия
Фото: Википедия.

США четко настроены против поставок российских зенитных ракетных систем C-400 в Турцию, и Анкара в связи с этой сделкой может столкнуться с проблемами, заявила во вторник официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус.

"Наша позиция здесь, в госдепартаменте, в отношении Турции и С-400 не изменилась", – сказала она.

"Все знают, власти Турции знают о законодательстве, прошедшем через Конгресс – о законе CAATSA", – продолжила она.

По словам представителя госдепартамента, если Турция получит С-400, то она может столкнуться с негативными последствиями. "Эти последствия касаются участия (Турции – ред) в программе самолетов F-35", – пояснила она.

Она также заявила, что руководство госдепа США занимало последовательную позицию по проблеме С-400.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что российские ЗРС С-400 могут доставить в Турцию в течение вторника.

Ранее руководитель Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир сообщил, что поставки С-400 могут начаться на этой неделе. Российская сторона не называла точную дату начала поставок.

Напомним, ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара направила военный персонал в Россию для прохождения обучения эксплуатации зенитных ракетных систем С-400.

Кроме этого, госдепартамент США пригрозил Анкаре "весьма реальными и крайне негативными последствиями" поставок российских зенитных ракетных систем С-400 в Турцию.

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Тег Россия, США, Турция, с-400

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Источник:

Интерфакс

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