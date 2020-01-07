Иран уготовил для США "исторический кошмар"

Касем Сулеймани. Фото: Mehdi Bolourian/REUTERS

В Иране разработали более 10 вариантов возмездия Америке за ликвидацию высокопоставленного генерала Касема Сулеймани в Ираке.

Об этом 7 января заявил секретарь Высшего совета нацбезопасности страны Али Шамхани.

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"На сегодняшний момент в Совбезе было представлено 13 вариантов мести. Даже самый щадящий из них может стать историческим кошмаром для США", — цитирует его агентство Fars.

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Шамхани пригрозил, что, если американские солдаты не захотят покинуть Ближний Восток самостоятельно, то Иран "заставит их это сделать".

В то же время, министр иностранных дел Исламской республики Мохаммад Джавад Зариф отметил, что его страна готовит пропорциональный ответ.

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"Это международный терроризм, это акт агрессии против Ирана, это равносильно вооруженному нападению на Иран. И мы обязательно ответим, но наш ответ будет пропорционален. Мы привержены закону в отличие от президента Трампа", — сказал он в интервью CNN.

Зариф предупредил, что "дни пребывания США в нашем регионе сочтены".

"Они должны осознать, что жители этого региона разъярены, они хотят, чтобы США ушли. США находятся в этом регионе уже много лет, и они не принесли ни себе, ни этому региону никакой безопасности", – добавил глава МИД.

На прошлой неделе Пентагон сообщил о ракетном ударе в районе Багдадского аэропорта, в результате которого погиб командир сил специального назначения Ирана "Аль-Кудс" генерал Касем Сулеймани. Почему это всколыхнуло не только Ближний Восток, но и весь мир, и кем именно был ликвидированный иранец, вы можете узнать в материале на нашем сайте.

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