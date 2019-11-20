США увеличат контингент в Саудовской Аравии до трех тысяч военных

Персонал будет оставаться до тех пор, пока это требуется для выполнения задач, - заявил Трамп

Фото: REUTERS/Tom Brenner

Соединенные Штаты Америки в ближайшие недели развернут дополнительные вооружения в Саудовской Аравии, численность персонала при этом составит три тысячи человек. Об этом говорится в опубликованном письме американского лидера Дональда Трампа в адрес спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси.

Соответствующие меры направлены на противодействие Ирану, который, по мнению Вашингтона, продолжает угрожать безопасности региона и ответственен за проведение атак на саудовские нефтяные объекты 14 сентября этого года.

"Дополнительные силы решено развернуть в Саудовской Аравии, включая радары и ракетные системы для наращивания обороны против воздушных и ракетных угроз в регионе, экспедиционное авиакрыло для поддержки операций американских истребителей и два эскадрона истребителей, — отмечается в тексте. — Первая часть данных сил уже прибыла в Саудовскую Аравию, остальные прибудут в ближайшие недели. Вместе с этим численность американских военнослужащих составит приблизительно три тысячи человек".

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"Персонал будет оставаться до тех пор, пока это требуется для выполнения вышеупомянутых задач", — говорится в документе.

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Министерство обороны США объявило 11 октября, что Вашингтон перебросит в Саудовскую Аравию дополнительно 3 тыс. военнослужащих, 2 эскадрильи истребителей, 1 экспедиционное авиакрыло, 2 батареи зенитно-ракетного комплекса Patriot, 1 систему противоракетной обороны THAAD. Такое решение администрация США приняла после того, как в ночь на 14 сентября были нанесены посредством беспилотных летательных аппаратов удары по двум предприятиям саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco. Ответственность взяли на себя представители йеменского движения "Ансар Аллах".

США, Саудовская Аравия, Великобритания, Франция и ФРГ заявили, что за нападением стоит Иран. В Тегеране эти обвинения назвали беспочвенными.

Ранее США перебросили в Саудовскую Аравию тяжелые бомбардировщики.

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