США против Ирана: будет ли большая война и у кого шансы на победу

Москва может выиграть от конфликта на Ближнем Востоке и усилить свои позиции в качестве поставщика газа

Антиамериканский митинг в Багдаде. Фото: REUTERS/Khalid al-Mousily

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Авиакатастрофа пассажирского рейса PS752 Тегеран-Киев украинских авиалиний, которая забрала 176 жизней, подняла настоящую информационную бурю. Задолго до появления первых фото с места падения самолета, BBC написал: "Неясно, связан ли этот инцидент с ирано-американской конфронтацией". Масла в огонь подлили иорданские СМИ, сообщив, что украинский самолет сбила иранская ракета.

Катастрофа украинского самолета произошла через пару часов после ракетных ударов Ирана по двум американским базам в Ираке, запустив появление целой цепочки конспирологических теорий. Официальные версии падения самолета появятся только после расшифровки "черных ящиков", которая пройдет в Иране. Их уже нашли, правда, по информации Тегерана, ящики существенно повреждены. Однако до этого озвучивать какие-либо причины катастрофы, по словам украинского руководства, будет манипуляцией.

Ряд авиакомпаний, в числе которых немецкая, канадская, французская и российская, уже отменили полеты в воздушном пространстве Ирана из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Украина и вовсе отменила все рейсы в Тегеран. Пока иранская сторона шифрует данные "черных ящиков", а украинская направила своих специалистов в Иран, сайт "Сегодня" проанализировал, чем так опасно обострение на Ближнем Востоке (а в данном случае между США и Ираном, которое продолжается с 1979 года) и стоит ли мир на пороге новой войны (Третьей мировой, как писали в эти дни в соцсетях по всему миру).

Что случилось?

Новый виток напряженности между США и Ираном начал раскручиваться после избрания Дональда Трампа, который неоднократно критиковал ядерную сделку по Ирану, подписанную Соединенными Штатами, Францией, Великобританией, Китаем, Германией и Россией в 2015 году. Уже в мае 2018-го США вышли из договора, который предполагал снятие санкций в обмен на сокращение Тегераном своего ядерного потенциала, а позже ввели дополнительные ограничения против банковского и нефтяного секторов Ирана.

США подталкивали остальных подписантов к пересмотру условий ядерной сделки. В Париже, Берлине, Москве и Пекине отвечали, что их все устраивает, критикуя Вашингтон за разжигание нестабильности на Ближнем Востоке. Угроза полномасштабной войны нависла над регионом после убийства 3 января иранского генерала Касема Сулеймани, который, по заявлениям американской стороны, был причастен к нападению и штурму американского посольства в Багдаде 31 января 2019 года, убийству сотен и ранению тысяч американских и военных международной коалиции.

Генерал Сулеймани погиб в результате авиаудара США, который был произведен по приказу Дональда Трампа. Сулеймани был не просто влиятельным военным. Во-первых, он был правой рукой верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Именно после исламской революции и прихода к власти Хаменеи в 1979 году несколько сотен радикально настроенных студентов ворвались в здание американского посольства и взяли в заложники несколько десятков его сотрудников. Так начался американского-иранский кризис.

Во-вторых, Сулеймани был идеологом внешней политики Ирана, имея влияние также в Ираке, Сирии, Ливане и Йемене. Он пытался создать союз шиитских государств. Сулеймани нередко называют архитектором войны в Сирии на стороне президента Башара Асада, которому, кроме Ирана, продолжает помогать Россия. Еще при жизни он стал героем документальных фильмов и песен, а хоронили Сулеймани как "живого мученика" (так его назвал сам Хаменеи), погибшего за веру. В давке на похоронах Сулеймани погибло не менее 56 человек, более 200 травмированы.

/ Фото: Reuters

Где все разворачивается?

Касем Сулеймани был убит возле аэропорта Багдада в Ираке. Власти Ирана заявляли, что рассматривают 13 вариантов возможного ответа. Многие эксперты предполагали, что это могут быть точечные террористические атаки против американских объектов и граждан. В ночь на 8 января Иран выпустил более десятка баллистических ракет по двум американским военным базам в Ираке. Причем, по информации CNN, Ирак заранее предупредил США о готовящихся ударах Ирана. Позже сам Дональд Трамп заявил, что ни один американский военный не пострадал, что, по его словам, стало результатом работы системы предупреждения об ударах.

По словам экспертов, целью акции Ирана с обстрелом военных баз США в Ираке является не только месть за смерть генерала Касема Сулеймани, но и демонстрация Вашингтону военных возможностей, чтобы американские войска покинули Ирак, после чего Тегеран получил бы полный контроль над Ираком. Стоит напомнить, что 5 января парламент Ирака принял резолюцию, которой обратился к правительству отменить просьбу США о помощи Ираку (в стране находится 5200 американских военных).

"Впрочем, иранцы очень сильно повысили ставки в игре, осуществив нападение на американские объекты, хотя американцы не понесли убытков. Также можно рассматривать текущую ситуацию, как скорую попытку Ирана утолить жажду иранской толпы в мести американцам за Сулеймани. Уже очевидно, что внутри страны формируется параллельная медиа-реальность, которая должна убедить местное население, что иранское руководство сохранило лицо и отомстило за мученика. То есть, это акция для иранцев перед выборами в парламент страны, которые пройдут 21 февраля 2020 года", – сказал сайту "Сегодня" сооснователь Центра исследований Африки Александр Мишин.

Когда будет ответ США?

Все ждали обращения Дональда Трампа к нации, которое он анонсировал в своем Twitter сразу после ракетных ударов Ирана по американским базам в Ираке. Утром на брифинг в Белом доме вместе с президентом США вышли вице-президент Майк Пенс, госсекретарь Майк Помпео, министр обороны Марк Эспер и высокопоставленные американские генералы.

Однако, несмотря на столь авторитетную группу поддержки, Дональд Трамп объявил лишь о введении дополнительных санкций против Ирана, а Великобританию, Францию, Германию и Россию он призвал признать новую реальность и пересмотреть свои позиции по ядерной сделке 2015 года. Также, по словам американского президента, США продолжают оценивать, как ответят на ракетные удары по американским базам в Ираке (хотя ранее Трамп заявлял, что США готовы нанести удар по 52-м целям в Исламской республике), и призывают НАТО к более активным действиям на Ближнем Востоке.

По словам экспертов, по состоянию на сейчас Соединенные Штаты не готовятся к войне с Ираном, хоть и перебросили туда дополнительно около 3 тыс солдат. По данным последних опросов (Reuters и Ipsos), 71% американцев считают, что Штаты будут воевать с Ираном в ближайшие несколько лет. Однако при этом 54% опрошенных не одобряют действия Трампа в отношении Ирана.

Главный консультант отдела военной и военно-экономической политики Национального института стратегических исследований Николай Белесков подчеркивает, что у Ирана есть комплект конвенционных сил, чем он пытается создать эффект сдерживания на основе ракетных сил и способности наносить удары по американским базам и другим важным объектам в регионе, в первую очередь, в арабских странах Персидского залива.

"Но если начнется какая-то большая конвенционная война, для американцев не будет проблем за пару недель-месяц интенсивных ракетных авиационных ударов уничтожить ракетные силы Ирана, которые они создают для сдерживания возможной американской интервенции (потому что авиации почти нет, потенциал наземных сил не такой и страшный), и те ВМС, которые могут создать угрозу для экспорта нефти. Это два главных задания. Другое дело, что потенциала для этого в регионе у США сейчас нет – нужно стягивать группировку. На это уйдет до полутора недель", – сказал сайту "Сегодня" Николай Белесков.

Однако риск региональной войны, в которую могут быть втянуты ОАЭ, Израиль и другие страны, сохраняется. По словам Александра Мишина, чем больше будет провокаций со стороны Ирана и его приспешников, тем этот риск будет выше. А вот между США и Ираном будет продолжаться "война нервов".

"Впрочем, ни Тегеран, ни любая другая страна в регионе Ближнего Востока в таком конфликте не заинтересована, потому что из-за территориальной близости участников он будет самоубийственным. Что касается игроков за пределами региона, то ЕС выступает за скорейшую деэскалацию, а вот позиция России по конфликту не четкая. Москва может выиграть от конфликта и усилит свои позиции в качестве надежного поставщика газа на рынки ЕС и стран Азии", – подытожил Александр Мишин.

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