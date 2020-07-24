США закрыли консульство Китая: Поднебесная наносит ответный удар

После закрытия Вашингтоном китайского генерального консульства в Хьюстоне, КНР приняла решение об аналогичных действиях и отозвала разрешение на создание генконсульства США в Чэнду в провинции Сычуань.
Об этом говорится в соответствующем распоряжении, которое 24 июля опубликовали на сайте МИД Китая и направили в посольство Америки. Документ гласит, что консульство должно прекратить любую деятельность
"Вышеупомянутые инициативы китайской стороны являются оправданной и необходимой реакцией на необоснованные действия США в соответствии с основными нормами международного права и международных отношений, а также с дипломатической практикой", – говорится в коммюнике.
Китайские дипломаты отметили, что Пекин не устраивает ситуация в китайско-американских отношениях, но ответственность за это лежит исключительно на Белом доме.
Решение американской стороны закрыть генконсульство Поднебесной в Хьюстоне китайский МИД называет "грубым нарушением основных норм международного права и международных отношений", а также двухсторонних соглашений между странами. В связи с этим КНР призвала США немедленно отменить требования и создать нормальные условия для двусторонних отношений.
Всего в Китае действует шесть американских диппредставительств: посольство в Пекине и консульства в Гонконге, Чэнду, Ухане, Гуанчжоу, Шанхае и Шэньяне.
Генконсульство США в Чэнду было основано в 1985 году, а его штат насчитывает около 200 сотрудников, из которых 150 – граждане Китая. Оно играет стратегически важную роль, являясь единственным диппредствительством страны на всем юго-западе КНР.
Кроме того, США приняли решение не восстанавливать работу своего консульства в Ухане, сотрудников которого эвакуировали после вспышки коронавируса.
Закрыть консульство Китая в Хьюстоне Госдеп решил, обвинив Китай в попытке похитить американские разработки вакцины от коронавируса.
Кроме того, как уже сообщалось, из-за Китая Вашингтон решил покинуть Всемирную организацию здравоохранения. Подробности в видеосюжете:
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