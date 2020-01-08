США знали о ракетном ударе Ирана заранее: кто сдал Багдад

Иракские власти заранее предупредили американских чиновников о том, что Иран готовит ракетный удар по двум базам, на которых дислоцированы американские и коалиционные военнослужащие.

Об этом 8 января сообщил телеканал CNN, ссылаясь на свой дипломатический источник, по словам которого Багдад передал Вашингтону данные о том, какие базы будут атакованы.

Отмечается, что исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди ранее заявил, что получил предупреждение от властей Ирана о том, что вскоре будут нанесены удары.

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Кроме того, Иран сообщал иракцам, к каким базам не следует приближаться.

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Напомним, что 8 января в Пентагоне подтвердили, что Иран выпустил больше дюжины баллистических ракет по двум военным базам – "Айн-аль-Асад" и "Эрбиль", на которых, кроме американских войск, дислоцированы также солдаты международной коалиции.

В то же время, по данным военного командования Ирака, в общей сложности Иран выпустил 22 ракеты: пять "Эрбиль" и 17 по "Айн-аль-Асад", две из которых не разорвались.

Более подробно об иранской атаке и реакции США на случившееся вы можете узнать в специальной хронике "Атака Ирана на американские базы в Ираке: все подробности, фото и видео " на сайте "Сегодня".

Все подробности в спецтеме Удар Ирана по американским базам в Ираке

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