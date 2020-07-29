Стал более заразным: ученые из Гонконга рассказали, как изменился коронавирус

Новый коронавирус, против которого активно разрабатывают вакцину, в ходе своей эволюции смог лучше адаптироваться к организму человека и стал более заразным. При этом сам вирус, возможно, прекратил мутации. К такому мнению пришли ученые в Гонконге, пишет South China Morning Post.

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В ходе исследования они сравнивали штаммы, полученные от пациентов в ходе нынешней третьей волны коронавируса в мегаполисе, и выявили их генетическую идентичность с "импортируемыми" из-за рубежа образцами инфекции.

"Коронавирус продолжал мутировать во время первой и второй волн, когда мы проводили аналогичные исследования", – отметил доцент Гилман Сиу.

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На этот же раз, по его словам, результаты оказались иными.

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"Это доказывает то, что либо вирус адаптировался к человеческому организму и прекратил мутации, либо все инфицированные заразились в одном месте за короткий промежуток времени", - считает ученый.

Профессор Китайского университета Гонконга Дэвид Хуэй согласился с тем, что в ходе последней вспышки коронавируса в этом специальном административном районе Китая вирус оказался более заразным, чем во время первых двух волн, вероятно, из-за более эффективной адаптации к человеческому организму.

Согласно последним данным Университета Хопкинса, в мире подтверждено 16 762 605 случаев заражения коронавирусом, умерли 660 978 человек.

По мнению одного из основателей американской корпорации Microsoft, миллиардера Билла Гейтса, людям может потребоваться несколько доз потенциальной вакцины для иммунизации от коронавируса.

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