Українська
$ 27,69
32,45
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Стал более заразным: ученые из Гонконга рассказали, как изменился коронавирус

29 июля, 15:22

Денис Беспалов Денис Беспалов

Мутации вируса прекратились, считают исследователи

Новый коронавирус, против которого активно разрабатывают вакцину, в ходе своей эволюции смог лучше адаптироваться к организму человека и стал более заразным. При этом сам вирус, возможно, прекратил мутации. К такому мнению пришли ученые в Гонконге, пишет South China Morning Post.

Реклама

В ходе исследования они сравнивали штаммы, полученные от пациентов в ходе нынешней третьей волны коронавируса в мегаполисе, и выявили их генетическую идентичность с "импортируемыми" из-за рубежа образцами инфекции.

"Коронавирус продолжал мутировать во время первой и второй волн, когда мы проводили аналогичные исследования", – отметил доцент Гилман Сиу.

Читайте также: В США информацию о коронавирусе будет анализировать суперкомпьютер

На этот же раз, по его словам, результаты оказались иными.

В тренде
У Кадырова впервые подтвердили участие чеченцев в войне на Донбассе
Реклама

"Это доказывает то, что либо вирус адаптировался к человеческому организму и прекратил мутации, либо все инфицированные заразились в одном месте за короткий промежуток времени", - считает ученый.

Профессор Китайского университета Гонконга Дэвид Хуэй согласился с тем, что в ходе последней вспышки коронавируса в этом специальном административном районе Китая вирус оказался более заразным, чем во время первых двух волн, вероятно, из-за более эффективной адаптации к человеческому организму.

Согласно последним данным Университета Хопкинса, в мире подтверждено 16 762 605 случаев заражения коронавирусом, умерли 660 978 человек.

По мнению одного из основателей американской корпорации Microsoft, миллиардера Билла Гейтса, людям может потребоваться несколько доз потенциальной вакцины для иммунизации от коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

ученые Гонконг коронавирус

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Австралии на берег вынесло труп гигантского существа: фото
В Австралии на берег вынесло труп гигантского существа: фотоДругие страны
Все зависит от России: в Канаде прокомментировали новое перемирие на Донбассе
Все зависит от России: в Канаде прокомментировали новое перемирие на ДонбассеДругие страны
Конкурентка Лукашенко выступила за прекращение союзничества Беларуси с Россией
Конкурентка Лукашенко выступила за прекращение союзничества Беларуси с РоссиейДругие страны
На кладбище увидели учителя, похороненного четыре месяца назад: фото
На кладбище увидели учителя, похороненного четыре месяца назад: фотоFun
Евросоюз запретит въезд еще из шести стран: СМИ раскрыли список
Евросоюз запретит въезд еще из шести стран: СМИ раскрыли списокДругие страны
В Сенате США представили резолюцию против возвращения России в G8
В Сенате США представили резолюцию против возвращения России в G8США

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять