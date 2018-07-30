Стала известна дата референдума по вступлению Македонии в НАТО и ЕС

В Македонии парламент назначил на Парламент Македонии назначил на 30 сентября дату референдума по поводу соглашения с Грецией о названии страны и по вопросу о ее вступлении в НАТО и Евросоюз.

Инициативу поддержали 68 из 120 депутатов. Гражданам страны предстоит ответить на вопрос: "Выступаете ли Вы в пользу членства в Европейском союзе и НАТО, принимая соглашение между Республикой Македония и Грецией?".

Как известно, министр иностранных дел Македонии Никола Димитров надеется, что после согласия страны изменить название НАТО, на предстоящем саммите примет решение о начале переговоров о вступлении страны в альянс.

"Мы очень надеемся, и я думаю, что уже [все] подготовлено, и это должно произойти на будущей неделе", – рассказал глава МИД Македонии о планах его страны начать процесс вступления в НАТО.

Спор между Македонией и Грецией по поводу названия бывшей югославской республики, которое совпадает с наименованием северной греческой области, велся на протяжении 25 лет. Афины добивались изменения названия соседней страны и выступали против ее вступления в Евросоюз и НАТО. 17 июня министры иностранных дел Греции и Македонии Никос Котзиас и Никола Димитров подписали соглашение, в соответствии с которым бывшая югославская республика переименовывается в Республику Северная Македония. Президент Республики Македония Герге Иванов отказался подписывать закон об изменении государственного названия.