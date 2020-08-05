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Стала известна предварительная причина взрывов в порту Бейрута

5 августа, 00:05

Елена Вус Елена Вус

2700 тонн селитры взорвались во время сварочных работ

Взрыв 2700 тонн селитры в порту Бейрута произошел во время сварочных работ. Число погибших и раненых продолжает расти.

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Об этом сообщил во вторник ливанский телеканал LBC international, передает ТАСС.

По предварительным выводам силовых структур, при проведении сварочных работ по заделыванию отверстий, через которые злоумышленники могли совершить кражу, произошла детонация хранящегося на складе в порту груза с 2700 тоннами нитрата аммония — аммиачной селитры.

Ранее сообщалось, что мощным взрывом разрушена практически половина Бейрута, а взрывную волну почувствовали даже в районе Кипра, в 250 километрах от эпицентра.

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Больницы города переполнены, пострадавших вывозят за пределы населенного пункта.

Видео: Mash
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Среди пострадавших в результате взрывов в столице Ливана Бейруте украинцев нет. В Бейруте работают местные службы и пытаются установить все подробности по ЧП. В городе продолжается поисково-спасательная операция.

Также стало известно, что при взрывах в порту Бейрута могли пострадать украинские корабли.

Все подробности в спецтеме Мощный взрыв в Бейруте

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