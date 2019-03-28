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Стала известна причина аварии круизного лайнера в Норвегии

Сегодня, 02:01

Сотни людей были спасены с лайнера после аварии

Фото: AFP
Стала известна причина аварии круизного лайнера в Норвегии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/c0e/691/5c9c0e691f676.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/c0e/691/5c9c0e691f676.jpg Другие страны Сотни людей были спасены с лайнера после аварии

Аварийный круизный лайнер Viking Sky, у которого во время шторма отказали все четыре двигателя, потерпел крушение из-за нехватки горючего.

Об этом пишет BBC.

"По мнению норвежских властей, круизный корабль, попавший в шторм возле норвежского побережья, почувствовал проблемы с двигателями из-за низкого уровня топлива", - говорится в сообщении.

Ларс Альвестад, руководитель морского агентства страны, сообщил, что датчики обнаружили нехватку горючего и блокировали двигатели, чтобы предотвратить поломку.

Ранее сообщалось, что в субботу у парома Viking Sky, следовавшего из Тромсе в Ставангер во время шторма вышел из строя один из двигателей. 

С лайнера вертолетами были эвакуированы 463 человека. Всего на борту судна на момент аварии находились около 1400 человек. Отметим, что основная часть пассажиров лайнера — граждане Великобритании и США, а экипаж состоит из представителей разных стран.

На судне удалось запустить три из четырех двигателей, после чего лайнер успешно добрался к ближайшему порту в сопровождении буксиров.

Всего вследствие чрезвычайного происшествия с лайнером к врачам обратились 27 человек.

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Тег Норвегия, крушение, лайнер, судно

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