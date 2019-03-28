Стала известна причина аварии круизного лайнера в Норвегии
Сотни людей были спасены с лайнера после аварии
Аварийный круизный лайнер Viking Sky, у которого во время шторма отказали все четыре двигателя, потерпел крушение из-за нехватки горючего.
Об этом пишет BBC.
"По мнению норвежских властей, круизный корабль, попавший в шторм возле норвежского побережья, почувствовал проблемы с двигателями из-за низкого уровня топлива", - говорится в сообщении.
Ларс Альвестад, руководитель морского агентства страны, сообщил, что датчики обнаружили нехватку горючего и блокировали двигатели, чтобы предотвратить поломку.
Ранее сообщалось, что в субботу у парома Viking Sky, следовавшего из Тромсе в Ставангер во время шторма вышел из строя один из двигателей.
С лайнера вертолетами были эвакуированы 463 человека. Всего на борту судна на момент аварии находились около 1400 человек. Отметим, что основная часть пассажиров лайнера — граждане Великобритании и США, а экипаж состоит из представителей разных стран.
На судне удалось запустить три из четырех двигателей, после чего лайнер успешно добрался к ближайшему порту в сопровождении буксиров.
Всего вследствие чрезвычайного происшествия с лайнером к врачам обратились 27 человек.
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