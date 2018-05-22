Стала известна стоимость самой дорогой бутылки виски

Сегодня, 04:52

На Гонконгском аукционе по рекордной цене продали виски Macallan урожая 1926 года

Стала известна стоимость самой дорогой бутылки виски

На Гонконгском аукционе за рекордный 1,1 млн долларов продали виски Macallan урожая 1926 года, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Отмечается, что предыдущий рекорд был установлен на этом же мероприятии часом раньше. Бутылку редкого 60-летнего виски Macallan на торгах приобрели за 7,96 млн гонконгских долларов (около 1,01 млн долларов). Новые владельцы редкого алкоголя не раскрываются.

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Также сообщается, что над дизайном этикеток трудились итальянский художник Валерио Адами и английский живописец сэр Питер Блейк.

Напомним, на мировом рынке алкоголя наметилась новая тенденция. Потребители спиртных напитков стали все чаще выбирать не чистый крепкий алкоголь, а отдавать предпочтение спиртному с разными вкусами.

"Сегодня тенденции мирового рынка алкоголя свидетельствуют о том, что потребитель выбирает не чистый крепкий алкоголь, а отдает предпочтение спиртному с разными вкусами. Потребители, искушенные разнообразием алкорынка, готовы к экспериментам, им нравятся новая, легкая и экстравагантная подача, казалось бы, уже давно известных вкусов, продуктов", — отметила глава совета директоров Beverage Trading Company Ольга Ивушкина.

Ранее мы писали, что самый дорогой в мире шотландский виски оказался подделкой.

Как сообщалось, в Британии представили дезодорант на основе виски
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