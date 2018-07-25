Стала известна судьба пилота сирийского "Су-22", сбитого армией Израиля

Вчера, 14:07

Сирийский пилот, управлявший самолетом, сбитым израильскими военными, погиб, отказавшись катапультироваться

Фото: AFP
Фото: AFP

При падении сирийского истребителя-бомбардировщика "Су-22", который накануне сбила ПВО Израиля, погиб. Он отказался катапультироваться, чтобы избежать пленения войсками противника. Об этом сообщил источник в командовании вооруженных сил Сирии.

Также он подтвердил, что сбитый самолет был именно "Су-22".

По словам офицера, сирийские военные имеют "кодекс чести, согласно которому в подобных ситуациях летчики стараются не попасть в плен". Он добавил, что военно-воздушные силы Сирии всегда представляли собой элитную часть армии.

Ранее сообщалось, что сирийский военный самолет "Су-22" был сбит армией Израиля при посредстве двух ракет Patriot. Израильские военные настаивают, что истребитель-бомбардировщик нарушил государственную границу и на два километра вторгся в воздушное пространство Израиля. Их сирийские коллеги это отрицают, утверждая, что самолет оставался в небе Сирии и вел атаку на позиции боевиков-исламистов.

В мае в Сирии разбился российский военный самолет "Су-30СМ". Это произошло близ авиабазы "Хмейим". Оба летчика погибли.
Израиль, Сирия, армия, смерть, инцидент, Су-22
Источник:

ТАСС

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