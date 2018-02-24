Стали известны новые подробности двойного теракта в Сомали

Сегодня, 17:02

Спецслужбы ликвидировали пятерых боевиков


Количество погибших в результате двойного теракта, который произошел в столице Сомали Могадиши, увеличилось до 45. Об этом сообщает Reuters.

Также из-за нападения 36 людей получили ранения.

Отмечено, что первый взрыв прогремел возле контрольно-пропускного пункта у резиденции президента Сомали, а вторую бомбу привели в действие перед отелем в стороне от президентского дворца.

По словам министра безопасности страны, спецслужбы ликвидировали пятерых боевиков, которые совершили атаку.

Напомним, что данный инцидент произошел вечером 23 февраля. В Могадишо взорвались две машины, после чего началась стрельба. Ответственность за теракты взяла на себя террористическая группировка "Аш-Шабаб".

Также мы писали о том, что число жертв двойного теракта, который произошел 14 октября в столице Сомали, городе Могадишо, превысило 512 человек, еще 295 получили ранения.

Напомним, начиненной взрывчаткой грузовик взорвался на одной из оживленных улиц города, вблизи которой находятся ключевые министерства страны. 
Сомали, теракт, погибшие, пострадавшие

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