Стали известны новые подробности двойного теракта в Сомали

Количество погибших в результате двойного теракта, который произошел в столице Сомали Могадиши, увеличилось до 45. Об этом сообщает Reuters.

Также из-за нападения 36 людей получили ранения.

Отмечено, что первый взрыв прогремел возле контрольно-пропускного пункта у резиденции президента Сомали, а вторую бомбу привели в действие перед отелем в стороне от президентского дворца.

По словам министра безопасности страны, спецслужбы ликвидировали пятерых боевиков, которые совершили атаку.

Напомним, что данный инцидент произошел вечером 23 февраля. В Могадишо взорвались две машины, после чего началась стрельба. Ответственность за теракты взяла на себя террористическая группировка "Аш-Шабаб".

Также мы писали о том, что число жертв двойного теракта, который произошел 14 октября в столице Сомали, городе Могадишо, превысило 512 человек, еще 295 получили ранения.

Напомним, начиненной взрывчаткой грузовик взорвался на одной из оживленных улиц города, вблизи которой находятся ключевые министерства страны.