Стали известны подробности смертельной стрельбы в ночном клубе в Австралии

Умер один из мужчин, который был ранен в результате стрельбы

William WEST. Фото: AFP

В результате стрельбы у ночного у входа в ночной клуб Love Machine в Мельбурне (Австралия) погиб мужчина. Об этом сообщается в заявлении полиции штата Виктория.

Еще трое пострадавших при стрельба остаются в больнице, состояние одного из них критическое.











Личность стрелка пока что не установлена, он уехал с места инцидента на Porsche черного цвета. Этот внедорожник позднее нашли сгоревшим. Ведутся поиски преступника.

Напомним, один человек стал жертвой стрельбы, открытой неизвестным на улице в голландском городе Эйндховен.

Ранее сообщалось, что мужчина открыл стрельбу в трамвае в Утрехте, после чего скрылся с места происшествия.

Следователи не нашли доказательств, которые бы свидетельствовали, что мужчина знал лично кого-либо из жертв. Как уже сообщалось, его родные заявили, что он мог стрелять в родственника из-за семейной ссоры.

Добавим, что ранее после дневной молитвы 15 марта группа вооруженных людей ворвалась в мечети Аль-Нур и Линвуд, где на тот момент находились сотни людей, и устроила стрельбу.

Как уже сообщалось, жертвами теракта стали 50 человек и еще десятки потерпевших были доставлены в больницы. Также мы писали о том, что Брентон Таррант оказал сопротивление при задержании, а в его машине было обнаружено две самодельные бомбы.

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