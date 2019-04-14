Стали известны подробности смертельной стрельбы в ночном клубе в Австралии
Умер один из мужчин, который был ранен в результате стрельбы
В результате стрельбы у ночного у входа в ночной клуб Love Machine в Мельбурне (Австралия) погиб мужчина. Об этом сообщается в заявлении полиции штата Виктория.
Еще трое пострадавших при стрельба остаются в больнице, состояние одного из них критическое.
Личность стрелка пока что не установлена, он уехал с места инцидента на Porsche черного цвета. Этот внедорожник позднее нашли сгоревшим. Ведутся поиски преступника.
Напомним, один человек стал жертвой стрельбы, открытой неизвестным на улице в голландском городе Эйндховен.
Ранее сообщалось, что мужчина открыл стрельбу в трамвае в Утрехте, после чего скрылся с места происшествия.
Следователи не нашли доказательств, которые бы свидетельствовали, что мужчина знал лично кого-либо из жертв. Как уже сообщалось, его родные заявили, что он мог стрелять в родственника из-за семейной ссоры.
Добавим, что ранее после дневной молитвы 15 марта группа вооруженных людей ворвалась в мечети Аль-Нур и Линвуд, где на тот момент находились сотни людей, и устроила стрельбу.
Как уже сообщалось, жертвами теракта стали 50 человек и еще десятки потерпевших были доставлены в больницы. Также мы писали о том, что Брентон Таррант оказал сопротивление при задержании, а в его машине было обнаружено две самодельные бомбы.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " Стали известны подробности смертельной стрельбы в ночном клубе в Австралии". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Каменском подстрелили дебошира, напавшего на полицейских с молотком
Преступник орудовал также ножом и гаечным ключом