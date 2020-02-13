Карантин на "Алмазной принцессе": что делают пассажиры лайнера, чтобы не сойти с ума (видео)

Многие из пассажиров вынуждены большую часть времени сидеть в каютах без окон

Они не могут оставлять кают, а солнечный свет некоторые видят лишь несколько минут в день. Более двух с половиной тысяч пассажиров застряли на круизном лайнере "Алмазная принцесса". Судно уже десятый день стоит на карантине в порту японского города Йокогама из-за коронавируса. Все это время еду и воду людям доставляют прямо в каюты. За все неудобства круизная компания пообещала большую компенсацию.

Находясь в каютах, многие пассажиры занимаются тем, что повторяют движения за тренером на экране телевизора.

"Алмазная принцесса" – это огромный лайнер на 17 палуб. На борту есть несколько баров и ресторанов, магазины, театр и кинозал, художественная галерея, несколько бассейнов и теннисных кортов, спортивный комплекс, а также казино и ночной клуб. Однако зайти туда пассажиры не могут. Пассажиры сидят по каютам, чтобы не подхватить или не передать коронавирус. Некоторые вообще не видят солнца – в бюджетных каютах на круизном лайнере нет окон. Пассажиры считают дни в изоляции – даже еду им приносят прямо под дверь.

"Это обед сегодня. У нас есть требования относительно диеты: я не могу употреблять лактозу, а у моей дочки аллергия на рыбу и орехи. Команда замечательная, она выполняет все наши требования", – рассказывает одна из пассажирок.

Выходить на палубу можно в защитных масках – на несколько минут в день. Но при этом нельзя подходить к другим. Команда лайнера пытается развлечь пассажиров. В каюты приносят настольные игры, блокноты с ручками для рисования.

В качестве компенсации за дискомфорт круизная компания обещает вернет деньги за круиз и отмененные перелеты. А также – подарить такое же путешествие, когда угроза заражения коронавирусом пройдет.

"Очень много клиентов именно круизных судов едут в путешествие – кто-то едет отметить день рождения, кто-то годовщину свадьбы, кто-то тот медовый месяц. И понятно, что туристы, которые поехали, получат компенсацию, но компенсации какой-то моральной не будет", – говорит руководитель отдела выездного туризма Виктория Филонюк.

Денежным компенсациям пассажиры вряд радуются, говорит психотерапевт Алексей Шевцов. Для большинства изоляция – это сильный стресс, который не снять никакими деньгами.

"Когда люди находятся в изоляции, они не понимают, чем это закончится, когда это закончится. Они могут начать суетиться, очень эмоционально себя вести. Им непонятно происходящее. Вдруг пойдет заражение по всему лайнеру, и они будут умирать какой-то мучительной смертью – такие мысли однозначно им в голову приходят", – объясняет психотерапевт Алексей Швецов.

Фактически в изоляции находятся и полсотни украинцев, которых должны эвакуировать из зараженной коронавирусом провинции Хубэй. Психолог советует заранее продумать – каким делом заняться. Это может быть что-то для души – кино, рисование или пение. Главное – отвлечься. А если не удается – обратиться к квалифицированному психологу, чтобы не заработать депрессию.

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