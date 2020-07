Стало известно, когда начнется анализ "черных ящиков" сбитого в Иране Boeing

Анализ данных с бортового самописца сбитого в январе над Тегераном украинского Boeing 737 начнется 21 июля.

Об этом сообщается в Twitter Министерства иностранных дел Канады.

(1/2) welcomes the download of Flight #PS752’s recorder data at France’s @BEA_Aero and data analysis beginning tomorrow. This is long overdue. https://t.co/xucZGobTCG