Стало известно, когда начнется анализ "черных ящиков" сбитого в Иране Boeing

Анализ данных с бортового самописца сбитого в январе над Тегераном украинского Boeing 737 начнется 21 июля.

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Об этом сообщается в Twitter Министерства иностранных дел Канады.

(1/2) welcomes the download of Flight #PS752’s recorder data at France’s @BEA_Aero and data analysis beginning tomorrow. This is long overdue. https://t.co/xucZGobTCG — Foreign Policy CAN (@CanadaFP) July 20, 2020

"Канада приветствует извлечение данных с бортовых самописцев рейса PS752 во французском Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации. Их анализ начнется 21 июля. Мы призываем Иран к полномасштабному, прозрачному и независимому расследованию", — говорится в сообщении.

Также Канада продолжает считать Иран ответственным за эту трагедию.

Ранее глава канадского МИД Франсуа-Филипп Шампань заявил, что переговорил со своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом, поблагодарив Париж за сотрудничество и поддержку в извлечении и анализе данных бортовых самописцев МАУ.

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Добавим, что специалисты в сфере авиационной безопасности смогли извлечь данные с бортовых самописцев сбитого над Тегераном украинского лайнера. Иран доставил их во Францию ранее 20 июля. Группа специалистов Совета по безопасности на транспорте Канады была направлена для помощи в их расшифровке.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что виновные понесут ответственность за содеянное.

Boeing 737 компании МАУ разбился после вылета из иранской столицы 8 января. На борту лайнера находились 176 человек, включая 11 украинских граждан. Через несколько дней после трагедии иранские военные признались, что по ошибке сбили самолет.

Виновным назвали оператора ракетной системы, который нарушил правила ведения огня "без получения разрешения".

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Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета МАУ в Иране

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