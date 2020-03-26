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Стало известно, когда наиболее заразны носители коронавируса

26 марта, 06:36

Елена Кузьмич

Выводы ученых были основаны на анализах образцов слюны у 23 пациентов из двух больниц в возрасте от 35 до 75 лет

Носители коронавируса представляют наибольшую опасность для окружающих в первую неделю после заражения. Это проясняет, почему болезнь распространяется так быстро, сообщает газета South China Morning Post, ссылаясь на исследование гонконгских микробиологов.

Выводы ученых были основаны на анализах образцов слюны у 23 пациентов из двух больниц в возрасте от 35 до 75 лет из числа тех, у кого было подтверждено заболевание COVID-19, вызываемое коронавирусом. Уровень вирусной нагрузки в слюне был самым высоким в течение первых семи дней с момента выявления симптомов, а после этого постепенно снижался.

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"Высокая вирусная нагрузка в первую неделю болезни говорит о том, что вирус может легко передаваться от одного человека другому еще до того, как пациент будет госпитализирован", — заявил доцент кафедры микробиологии Университета Гонконга Келвин То. Он является соавтором статьи о результатах исследования, которая была опубликована в авторитетном медицинском журнале Lancet.

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Согласно последним данным, в мире заразились свыше 450 тыс. человек, зафиксировано более 21 тыс. смертельных исходов.

Ранее сообщалось, что даже после окончания пандемии коронавирус может вернуться.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Китай заражение коронавирус зараза

Источник: ТАСС

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