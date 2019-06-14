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Стало известно, когда назовут виновных в крушении рейса МН-17

14 июня, 14:47

Сообщается, что встреча будет закрытой

Место крушения "Боинг-777". Фото: Фото: BULENT KILIC
Место крушения "Боинг-777". Фото: Фото: BULENT KILIC.

Совместная следственная группа (JIT) по расследованию катастрофы рейса MH17, даст пресс-конференцию в среду, 19 июня, касательно уголовного расследования, передаёт голландское издание NOS.

Так, ожидается, что JIT объявит, кто несет ответственность за крушение лайнера. Перед пресс-конференцией будет проведена встреча для родственников жертв крушения. Сообщается, что встреча будет закрытой.

Как известно, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области после того, как он был сбит предположительно ракетой "земля-воздух". Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

Британская разведка напрямую заявила, что именно Россия ответственна за крушение "Боинга", так как летом 2014 именно российские военные доставили на Донбасс ЗРК "Бук", из которого был сбит самолет.

Также экспертно-журналистская группа Bellingcat считает, что нет сомнений – самолет МН17 сбил российский "Бук". Группа расследователей отмечает, что отличительные черты на снимке, который в качестве доказательств был представлен Объединенной следственной группой доказательства, совпадают с тем, что видно на правом борту "Бука 332", который был обнаружен в России еще за четыре недели до трагедии с самолетом.

Также были обнародованы имена главных подозреваемых в катастрофе MH17. В списке подозреваемых указаны российские офицеры Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Николай Ткачев.


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Тег Малайзия, крушение, Донбасс, рейс, Боинг, виновные, МН-17

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