Стало известно, когда состоится встреча контактной группы по Венесуэле
В заседании примут участие высокопоставленные чиновники из Германии, Боливии, Коста-Рики, Франции, Эквадора, Испании
Очередная встреча Международной контактной группы по Венесуэле пройдет 28 марта в Кито.
"28 марта состоится встреча Международной контактной группы по Венесуэле под сопредседательством верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини и министра иностранных дел Эквадора посла Хосе Валенсии", – следует из сообщения, опубликованного на сайте МИД Эквадора.
Согласно коммюнике, в заседании примут участие высокопоставленные чиновники из Германии, Боливии, Коста-Рики, Франции, Эквадора, Испании, Италии, Нидерландов, Португалии, Великобритании, Швеции и Уругвая.
"Международная контактная группа имеет основополагающую цель – содействовать демократическому, мирному и жизнеспособному урегулированию ситуации в Венесуэле и установлению контактов на всех уровнях", – следует из сообщения МИД Эквадора.
Отмечается, что "Эквадор неоднократно заявлял, что проблема в Венесуэле должна рассматриваться с точки зрения прав человека в соответствии с международным правом".
Также приводится заявление министра иностранных дел Валенсии, согласно которому, эта "международная акция поддержки рождается из реальности: политическое, социальное, экономическое и институциональное разрушение Венесуэлы, приведшее к внутреннему гуманитарному кризису и массовому оттоку миллионов венесуэльцев, особенно в Колумбию, Эквадор, Перу и другие соседние страны".
Первое заседание Международной контактной группы состоялось 7 февраля в Монтевидео.
Ранее мы писали о том, что президент США Дональд Трамп не исключает военного вмешательства США в ситуацию в Венесуэле и назвал возможную отправку американских солдат в Венесуэлу одним из вариантов.
Также сообщалось, что высшие чины в командовании Вооруженных сил Венесуэлы регулярно ведут переговоры с оппозицией республики и в частности с Хуаном Гуайдо. Эти переговоры проводятся втайне от главы государства Николаса Мадуро.
Подробнее о происходящем в стране читайте на сайте "Сегодня" в материале "Голод, беженцы, уличные бои и блэкаут: что нужно знать о ситуации в Венесуэле".
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