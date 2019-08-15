Стало известно, когда состоится заседание Совбеза ООН по Кашмиру

/ Фото: AFP

Заседание Совета Безопасности ООН по поводу эскалации отношений между Индией и Пакистаном в связи с ситуацией вокруг бывшего штата Джамму и Кашмир состоится в пятницу.

"Председатель принял решение провести заседание в пятницу утром в формате закрытых консультаций", — говорится в сообщении.

Ранее запрос о соответствующей встрече направило постпредство Китая.

Реклама

5 августа Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир и создать в этом регионе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, чем штат). С этой целью парламент утвердил отмену 370-й статьи конституции, которая наделяла штат особым статусом. Исламабад резко осудил такое решение.

До поправок в конституцию Индии этот штат обладал особой автономией. В частности, все законы, принятые центральным правительством (за исключением касающихся сфер обороны, внешних связей и некоторых других), должны были проходить одобрение ассамблеи штата. Жители других регионов Индии не имели право покупать там землю. Джамму и Кашмир имел собственный флаг, ряд других преимуществ.

Напомним, недавно в ответ на изменение Индией статуса спорного региона Кашмир Пакистан отозвал своего посла из Нью-Дели и выдворил индийского посла из Исламабада. Соответствующее решение было принято на заседании Совета национальной безопасности страны 7 августа.

Кроме того, начальник штаба сухопутных войск Пакистана генерал Камар Джавед Баджва заявил, что пакистанская армия поддержит жителей индийского штата Джамму и Кашмир в связи с решением Нью-Дели отменить особый статус региона.

Также смотрите сюжет "Сегодня" об обострении конфликта между Индией и Пакистаном в последние дни февраля 2019 года:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама