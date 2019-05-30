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Стало известно, когда состоятся первые в истории Израиля повторные парламентские выборы

30 мая, 04:56

За самороспуск парламента проголосовали 74 депутата, против высказались 45

Фото: AFP

Кнессет (парламент Израиля – ред) 21 созыва после неудачи Биньямина Нетаньяху в формировании нового правительства по итогам выборов 9 апреля утвердил в четверг закон о самороспуске и назначил первые в истории страны повторные парламентские выборына 17 сентября. Трансляцию обсуждения закона и голосования в Кнессете вел Парламентский канал израильского телевиденья.

За самороспуск парламента проголосовали 74 депутата, против высказались 45. Для утверждения законопроекта было достаточно большинства в 61 голос. Секретарь Кнессета называла депутатов по имени, те вставали и говорили, поддерживают они документ, или нет.

В полночь 29 мая истек 42-дневный срок, отведенный законом премьеру на формирование новой правительственной коалиции по итогам выборов 9 апреля. Премьер-министр Биньямину Нетаньяху в отведенное время не удалось договориться о создании коалиции из правых и религиозных партий, которые получили 65 из 120 мест в Кнессете 21-го созыва. Закон о роспуске палаты всего лишь через месяц после присяги депутатов палаты 21-го созыва потребовался Нетаньяху для того, чтобы президент страны Реувен Ривлин не смог поручить формирование правительства другому депутату.

Напомним, что украинцам массово отказывают во въезде в Израиль

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Тег выборы, Израиль, парламентские выборы

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Источник:

ТАСС

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