Стало известно, когда Токаев вступит в должность президента Казахстана

Церемония принесения им присяги народу республики состоится на совместном заседании палат парламента

Фото: Pixabay

Стало известно, когда Токаев вступит в должность президента Казахстана //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/18c/d53/5c918cd537a7e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/18c/d53/5c918cd537a7e.jpg 2019-03-20T02:45:16+02:00 Другие страны Церемония принесения им присяги народу республики состоится на совместном заседании палат парламента

Касым-Жомарт Токаев в среду сложит с себя полномочия председателя сената парламента Казахстана и приступит к исполнению обязанностей президента страны.

Церемония принесения им присяги народу республики состоится на совместном заседании палат парламента.

Полномочия президента к К.Токаеву переходят на оставшийся срок полномочий избранного президента, который истекает в апреле 2020 года.

Напомним, 19 марта 78-летний Назарбаев подписал указ о сложении полномочий президента республики с 20 марта. Он решил временно передать обязанности президента председателю Сената Касым-Жомарту Токаеву.

Назарбаев беспрерывно занимает должность президента Казахстана с 1990 года, будучи рекордсменом среди всех своих коллег из постсоветских стран по нахождению у власти.

За эти без малого три десятилетия главу государства неоднократно обвиняли в нарушениях прав человека, подавлении инакомыслия, насаждении цензуры и даже культа личности.

Как отреагировали соцсети на решение Назарбаева, читайте в обзоре "Сегодня": "Даже Назарбаев ушел, а Путин все сидит: реакция соцсетей на отставку главы Казахстана".

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