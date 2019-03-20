Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,16
30,85
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

Стало известно, когда Токаев вступит в должность президента Казахстана

Сегодня, 02:45

Церемония принесения им присяги народу республики состоится на совместном заседании палат парламента

Фото: Pixabay
Стало известно, когда Токаев вступит в должность президента Казахстана //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/18c/d53/5c918cd537a7e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/18c/d53/5c918cd537a7e.jpg Другие страны Церемония принесения им присяги народу республики состоится на совместном заседании палат парламента

Касым-Жомарт Токаев в среду сложит с себя полномочия председателя сената парламента Казахстана и приступит к исполнению обязанностей президента страны.

Церемония принесения им присяги народу республики состоится на совместном заседании палат парламента.

Полномочия президента к К.Токаеву переходят на оставшийся срок полномочий избранного президента, который истекает в апреле 2020 года.

Напомним, 19 марта 78-летний Назарбаев подписал указ о сложении полномочий президента республики с 20 марта. Он решил временно передать обязанности президента председателю Сената Касым-Жомарту Токаеву.

Назарбаев беспрерывно занимает должность президента Казахстана с 1990 года, будучи рекордсменом среди всех своих коллег из постсоветских стран  по нахождению у власти.

За эти без малого три десятилетия главу государства неоднократно обвиняли в нарушениях прав человека, подавлении инакомыслия, насаждении цензуры и даже культа личности.

Как отреагировали соцсети на решение Назарбаева, читайте в обзоре "Сегодня": "Даже Назарбаев ушел, а Путин все сидит: реакция соцсетей на отставку главы Казахстана".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Казахстан, назарбаев, должность, Токаев

Вы сейчас просматриваете новость " Стало известно, когда Токаев вступит в должность президента Казахстана". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лукашенко сожалеет о решении Назарбаева сложить президентские полномочия

Вчера, 20:38

Лукашенко подчеркнул, что его с Назарбаевым связывают тесные многолетние рабочие и дружеские отношения

Отставка Назарбаева вызвала ажиотаж: в Казахстане массово скупают доллары

Вчера, 20:13

Некоторые обменные пункты прекратили продажу валюты

Назарбаев сложил полномочия президента Казахстана: появилась реакция Госдепа США

Вчера, 19:42

США настроены на продолжение своей работы с Казахстаном по широкому кругу вопросов

Назарбаев ушел, но остался: что нужно знать о смене власти в Казахстане

Вчера, 18:57

По мнению экспертов, никаких перемен от нового президента страны ждать не стоит

Нурсултан Назарбаев ушел в отставку с должности президента Казахстана (дополнено)

Вчера, 18:45

Функции главы государства временно переходят к спикеру Сената Казахстана Касым-Жомарту Токаеву

Инаугурация нового президента Казахстана состоится 20 марта

Вчера, 16:34

Нурсултан Назарбаев заявил, что Касым-Жомарту Токаеву можно доверить управление государством

Наталья Рудова: «Я не могу встать с кровати»

Умер бывший муж Лолиты

Татьяна Лазарева и Михаил Шац расстались

Панайотов разговаривал с Началовой за несколько часов до комы

В «Поле чудес» показали, что происходит с подарками после шоу

Дома у звезды: Регина Тодоренко впервые показала свою квартиру

Юлия Началова скончалась после тяжелой болезни

Будем помнить: три самых любимых всеми клипа Юлии Началовой

Анна Седокова опозорилась в Сети с фотошопом в бассейне

Дочь Оли Поляковой опубликовала взрослое фото в душе
Загрузка...

Штрафы повысят в 10 раз: какие новшества готовят для водителей

Вчера, 07:51

В Раде зарегистрировали два новых законопроекта с ужесточением некоторых норм

Минздрав хочет прекратить полное финансирование пациентов, которые не заключили деклараций с врачом

18 марта, 07:51

МОЗ планирует сэкономить 360 млн грн за счет украинцев из "красного" списка пациентов

Газ для населения может подешеветь: что на самом деле предложил "Нафтогаз"

17 марта, 07:51

В "Нафтогазе" заявили, что есть все основания для снижения тарифов, если правительство откажется от регулирования цен

Как украинцы работают "на еду": 50 минут — и обед

17 марта, 07:19

Эксперты называют оп­­лату труда в стране низкой и ра­­туют за почасовой учет

Сын Вадима Андреева: "Жену будут судить"

Раскрыла все карты: Настя Каменских рассказала о беременности

Срезай, не жалей: 5 коротких причёсок, которые стоит попробовать