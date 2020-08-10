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Стало известно о погибшем в ходе протестов в Беларуси

10 августа, 04:02

Елена Вус Елена Вус

Еще как минимум 4 человека находится в реанимации

В ходе протестов в Беларуси есть первый погибший. Им оказался Евгений Заичкин.

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Об этом сообщает NEXTA Live

"По предварительной информации, молодой человек погиб", - говорится в сообщении.

Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko/Dmitry Brushko/Tut.By

Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko/Dmitry Brushko/Tut.By

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Еще как минимум 4 человека находится в реанимации.

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Ранее сообщалось, что, что в результате применения свето-шумовых гранат и слезоточивого газа в столице республики есть тяжело раненые.

Как известно, после объявления предварительных результатов, по всей стране начались жесткие столкновения протестующих с силовиками. Участники акций протеста считают, что результаты экзитпола — и первые предварительные результаты ЦИК Беларуси — сфальфицированы.

Напомним, что ЦИК объявил о победе Александра Лукашенко во всех районах, отчитавшихся о подсчете голосов.

По данным экзитпола, действующий президент Александр Лукашенко побеждает на выборах главы государства с 79,7% голосов. Основной оппозиционный кандидат Светлана Тихановская получает 6,8%.

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Все подробности в спецтеме Выборы в Беларуси

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