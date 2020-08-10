Стало известно о погибшем в ходе протестов в Беларуси

В ходе протестов в Беларуси есть первый погибший. Им оказался Евгений Заичкин.
Об этом сообщает NEXTA Live
"По предварительной информации, молодой человек погиб", - говорится в сообщении.
Еще как минимум 4 человека находится в реанимации.
Ранее сообщалось, что, что в результате применения свето-шумовых гранат и слезоточивого газа в столице республики есть тяжело раненые.
Как известно, после объявления предварительных результатов, по всей стране начались жесткие столкновения протестующих с силовиками. Участники акций протеста считают, что результаты экзитпола — и первые предварительные результаты ЦИК Беларуси — сфальфицированы.
Напомним, что ЦИК объявил о победе Александра Лукашенко во всех районах, отчитавшихся о подсчете голосов.
По данным экзитпола, действующий президент Александр Лукашенко побеждает на выборах главы государства с 79,7% голосов. Основной оппозиционный кандидат Светлана Тихановская получает 6,8%.
Все подробности в спецтеме Выборы в Беларуси
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк