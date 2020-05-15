Стало известно, сколько человек ежедневно заражается коронавирусом в Лондоне

Меньше 24 человек заражается ежедневно в Лондоне коронавирусом нового типа. Это может означать, что уже к концу месяца распространение инфекции в британской столице может прекратиться. К такому выводу пришли эксперты Службы общественного здравоохранения Англии и Кембриджского университета, – сообщает The Daily Telegraph.

В Лондоне 10 заболевших успевают заразить вирусом 4 человека.

Число инфицированных новым коронавирусом в стране превысило 233 тысяч, а количество летальных исходов достигло 33,6 тысячи. За сутки умерли 428 заразившихся, отмечены 3,4 тысячи новых случаев инфицирования. Оба эти показатели снижаются.

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Согласно расчетам 23 марта, когда в Великобритании был введен общенациональный карантин, ежедневно 213 тыс. человек заражались коронавирусом в одном лишь Лондоне. Уже к 7 апреля этот показатель упал до 10 тыс. ежедневных случаев инфицирования.

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СМИ задумываются о том, могут ли подобные результаты привести к тому, что власти решат активнее ослаблять карантин или начать применять индивидуальный подход, отменяя ограничительные меры в большей или меньшей степени в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждом регионе.

13 мая в Великобритании стартовал первый этап ослабления карантина: людям было разрешено заниматься спортом на улице неограниченное число раз, загорать, совершать поездки на автомобиле к удаленным местам проведения досуга. На работу вышли сотрудники строительных фирм и различных секторов промышленности, которые не могут работать из дома.

Напомним, что британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Великобритания преодолела пик коронавируса.

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