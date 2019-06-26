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Стало известно, сколько человек в мире употребляли наркотики в 2017 году

26 июня, 03:04

В 2017 году на четверть выросло производство кокаина — в общей сложности было изготовлено 1976 тонн

Фото: Pixabay

Около 271 млн человек по всему миру употребляли в 2017 году каннабис, кокаин, опиум и синтетические наркотики, 35 млн человек потребовалась медицинская помощь из-за наркозависимости. Об этом говорится в распространенном в среду "Всемирном докладе о наркотиках — 2019", подготовленном Управлением ООН по наркотикам и преступности на основе данных 2017 года.

Согласно информации экспертов ООН, за отчетный период в мире возросло число наркозависимых, нуждающихся в медицинской помощи, — с 30 млн до 35 млн человек. Также выросло количество вызванных употреблением наркотиков летальных случаев, которое составило 585 тыс. Наиболее распространенным видом наркотиков признан каннабис. Наиболее опасным — опиоиды (героин и опиум), смертность в результате приема которых составила большую часть от 585 тыс. летальных случаев.

В 2017 году на четверть выросло производство кокаина — в общей сложности было изготовлено 1976 тонн. Основным центром его изготовления остается Колумбия, на которую приходится 70% производства этого наркотика. Как отмечается, основная часть кокаина из Латинской Америки поставляется в Северную Америку и страны Западной и Центральной Европы. Героиновая угроза по-прежнему исходит из Афганистана. Этот наркотик поступает в Европу главным образом через страны балканского региона.

26 июня отмечается Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом. Он был утвержден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН, принятой 7 декабря 1987 года на основании рекомендации Международной конференции по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом 1987 года в Вене.

Напомним, в Запорожье полицейские задержали двух мужчин, которые занимались изготовлением и продажей метадона в нескольких регионах Украины.

Также сообщалось, что в столице задержали группу наркодилеров, которые оказались причастными к убийству человека.


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Тег наркотики

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Источник:

ТАСС

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