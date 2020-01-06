Стало известно, сколько денег выделит Австралия на ликвидацию последствий лесных пожаров

Более 25 млн долларов из этих средств уже были выплачены пострадавшим

Видео: Reuters

Правительство Австралии выделит порядка 1,4 млрд долларов на восстановление районов, пострадавших от лесных пожаров. Об этом заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон.

Как сообщил глава австралийского правительства, власти страны намерены создать "национальный фонд восстановления после лесных пожаров размером по меньшей мере в 2 млрд австралийских долларов (1,4 млрд долларов США)", из которого в течение следующих двух лет будут финансироваться все восстановительные работы в регионах, пострадавших от огня. Оператором фонда станет созданное накануне специальное государственное агентство, которое возглавит бывший комиссар федеральной полиции Австралии Эндрю Колвин.

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Ожидается, что новая структура будет работать в тесном сотрудничестве с правительствами пострадавших штатов и территорий для "скорейшего восстановления домов и инфраструктуры, разрушенной в результате лесных пожаров". Также за счет средств фонда будет оказана помощь пострадавшим от пожаров фермерам, представителям малого бизнеса и лесным хозяйствам.

Как отметил глава правительства, общий объем средств, затраченных на выплаты пособий и материальной помощи пострадавшим в результате лесных пожаров, составит как минимум 125 млн австралийских долларов (87,6 млн долларов США). Более 25 млн долларов из этих средств уже были выплачены пострадавшим, еще 100 млн будут в ближайшее время распределены местными властями в штатах Новый Южный Уэльс, Южная Австралия, Тасмания, Виктория и Квинсленд.

Напомним, что Австралия сегодня – это открытая адская рана на лице Земли. Несмотря на то что утром на юго-востоке пошел дождь, температура не падает. Количество жертв возросло до 25. На континенте выгорело почти шесть миллионов гектаров леса, погибло полмиллиарда животных.

Австралийские пожарные развеяли мифы. Снимок, якобы сделанный НАСА, оказался фейком. Во-первых, это 3D визуализация. Во-вторых, она не соответствует действительности. Поэтому спасатели континента создали карту реального хода событий, изменения на которой можно отслеживать в режиме онлайн.

Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали о том, что небо над крупнейшим городом Австралии Сиднеем затянуло дымом из-за масштабных лесных пожаров, охвативших восточное побережье континента. Густой смог окутал центральные и юго-западные районы мегаполиса, а также ряд пригородов.

Добавим, что власти бросили три тысячи военных на борьбу с огнем.

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