Стало известно, сколько людей заразилось коронавирусом в Бразилии

Число случаев заражения коронавирусом в Бразилии увеличилось до 2 483 191, за минувшие сутки зарегистрированы 40 816 новых носителей инфекции. Об этом информируют данные официальной статистики, – пишет ТАСС.

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Число летальных исходов заболевания, вызываемого коронавирусом, достигло 88 539. В штате Сан-Паулу, где до сих пор отмечается самое высокое число заразившихся и смертей.

Выздоровели 1 721 560 пациентов, еще 673 092 являются активными носителями вируса, отмечают в ведомстве. На 100 тыс. населения приходятся 1 181 заразившийся и 42 летальных исходов.

На минувшей неделе было выявлено рекордное число новых случаев инфицирования, тогда как неделей ранее этот показатель впервые с начала эпидемии пошел на спад. Количество смертей за тот же период оказалось самым высоким с момента обнаружения коронавируса на территории страны. На протяжении последних девяти недель этот показатель в среднем находился в районе отметки в 1 тыс. в день и выше.

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Бразилия, где первый случай заражения коронавирусом был подтвержден 26 февраля, занимает второе место в списке стран с наибольшим числом инфицированных и смертей в результате заражения, уступая лишь США.

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Ранее сообщалось, что в Бразилию прибыла китайская вакцина от коронавируса.

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