Стало известно, сколько мирных жителей убили в Сирии за год

В отчете содержатся подробные данные о количестве погибших детей и женщин

Фото: REUTERS/ Ali Hashisho

В Сирии, где недавно Турция провела антикурдскую военную операцию, в 2019 году погибло 3 364 мирных жителя, в том числе 842 ребенка и 747 женщин. Об этом говорится в докладе Сирийской правозащитной организации (SNHR) по итогам года, сообщило агентство "Анадолу".

По данным правозащитников, большая часть сирийцев погибла от ударов армии режима Башара Асада и его союзника России. В частности, жертвами армии режима Асада и проиранских группировок в Сирии стали 1 тыс. 497 человек, в том числе 333 женщины и 371 ребенок.

В результате ударов ВКС России погибли 452 мирных сирийца, в том числе 119 женщин и 112 детей. Таким образом, жертвами армии режима Асада и его союзника России в общем стали 1 тыс. 949 сирийцев.

От рук отрядов курдской народной самообороны в Сирии погибли 164 мирных жителя, в том числе 50 детей и 32 женщины.

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В результате ударов ВВС международной коалиции погибли 68 мирных сирийцев, в том числе 20 детей и 17 женщин.

От рук террористов "Исламского государства" в Сирии погибли 94 мирных жителя, в том числе 11 детей и восемь женщин.

Вооруженная оппозиция и группировки, выступающие против режима Асада, стали причиной гибели 70 гражданских лиц, в том числе 14 детей и восьми женщин.

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В числе погибших – 17 представителей Управления гражданской обороны ("Белые каски"), 13 представителей СМИ и 26 медработников.

Война в Сирии началась в марте 2011 года, когда мирные демонстрации протеста переросли в вооруженный конфликт после того, как военные открыли огонь по демонстрантам. По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), за годы конфликта в Сирии 6,6 млн человек стали вынужденными переселенцами, 5,6 млн – беженцами.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп обратился к России, Сирии и Ирану с призывом не убивать мирное население Сирии в провинции Идлиб.

Кроме того, в октябре президенты Турции и РФ Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели шестичасовую встречу, в ходе которой договорились о совместном патрулировании района, прилегающего к зоне военной операции "Источник мира", которую турецкие военные проводили против курдского ополчения.

Все подробности в спецтеме Война в Сирии

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